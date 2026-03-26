Fossato di Vico investe sul verde, interventi nel centro storico e nelle frazioni

Proseguono nel comune di Fossato di Vico gli interventi di manutenzione e riqualificazione del verde pubblico, realizzati con fondi di bilancio tramite ditte specializzate, sia nel centro storico sia nelle frazioni del territorio comunale.

In particolare, nell’area di Piazza Garibaldi (Portanova), nel centro storico, sono stati effettuati importanti interventi di potatura delle alberature e ulteriori operazioni che hanno consentito anche la riapertura del belvedere, restituendo visibilità e piena fruibilità a uno dei punti panoramici più caratteristici del centro storico.

Oltre alla piantumazione di ulivi, è stata, inoltre, riqualificata l’area intorno al Monumento ai Caduti, con interventi di sistemazione del verde e miglioramento del decoro urbano. L’amministrazione comunale fa sapere di volere, in un breve futuro, procedere anche alla riqualificazione dello stesso monumento e di essersi attivata per reperire le risorse.

Contestualmente sono stati effettuati interventi importanti di potatura in diverse aree del territorio comunale, nell’ambito di un programma di gestione e cura del patrimonio arboreo.

Le attività di manutenzione del territorio hanno interessato anche la frazione di Colbassano, dove gli operai comunali, insieme al consigliere delegato Fabbri, hanno proceduto alla sistemazione e al rifacimento di una parte del parcheggio della frazione, intervento finalizzato a migliorare la funzionalità e l’accessibilità dell’area.

Già nel 2025 gli operai comunali erano intervenuti per la pulizia e riqualificazione dell’area del Saletto, nella frazione di Palazzolo, con lavori di sistemazione e ripiantumazione di salici, contribuendo al recupero e alla valorizzazione di uno spazio naturale del territorio.

Nello stesso anno si è proceduto anche alla pulizia dell’area ai lati del fiume Vetorno, presso la frazione di Purello, con un intervento finalizzato al miglioramento del decoro e di sicurezza dell’area.

Il programma di manutenzione del verde proseguirà con ulteriori interventi: il prossimo step riguarda infatti la potatura della pianta monumentale di Sophora Japonica situata nella frazione di Palazzolo, esemplare di particolare valore naturalistico.

“Queste attività assumono un particolare rilievo perché rappresentano un’azione concreta di ripresa della manutenzione ordinaria del patrimonio verde, fondamentale per la sicurezza, il decoro urbano e la tutela del paesaggio – sottolinea il Comune in una nota – Interventi di questo tipo consentono infatti di riportare attenzione e cura su aree che nel tempo avevano visto una manutenzione limitata, avviando un percorso di gestione più costante e programmata del verde pubblico.“

“Gli interventi realizzati rappresentano solo una prima fase di un percorso più ampio di manutenzione, valorizzazione del verde pubblico e degli spazi urbani e di messa in sicurezza di aree del territorio comunale che l’Amministrazione comunale è intenzionata a portare avanti“, conclude il Comune di Fossato di Vico.