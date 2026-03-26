La neve apre le piste in Valsorda. Sabato e domenica tornano gli sport invernali sulla montagna gualdese

La neve caduta nelle ultime ore ha imbiancato le montagne di Umbria e Marche e la Valsorda di Gualdo Tadino torna ad aprire le piste.

Lo Ski Club Valsorda “R. Matarazzi”, affiliato CSEN-CONI, dà appuntamento per sabato 28 e domenica 29 marzo sulla montagna gualdese dove saranno tracciate le piste di sci di fondo della Chiavellara, della Caciera e dei Laghetti.

La strada sarà resa transitabile dalla Provincia di Perugia, come avviene ininterrottamente dal 1980.

La neve è arrivata in ritardo quest’anno, ma ha reso finalmente possibile quello che da oltre quarant’anni accade quando le condizioni lo permettono: la Valsorda si trasforma in una meta per escursionisti a piedi, con le ciaspole, con gli sci di fondo e con lo scialpinismo. Un ambiente che attira famiglie con bambini e slittini, appassionati del silenzio e della montagna invernale provenienti non solo da Gualdo Tadino ma anche dalle vicine città umbre e marchigiane.

Le piste della Chiavellara e della Caciera sono autorizzate dall’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria. Il sodalizio chiede a chi frequenterà le tracce di non calpestarle, per rispettare il lavoro di preparazione. C’è spazio per tutti: sci di fondo, ciaspole e slittini.

Per la battitura delle piste sabato mattina lo Ski Club cerca la collaborazione degli sciatori di fondo della zona e delle città vicine. Chi vuole partecipare può contattare i soci ai numeri 320 3510202 oppure 338 3183857.