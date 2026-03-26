Qualificazioni Europei Under 17, al “Luzi” la Romania supera l’Islanda 5-2

Sono iniziate mercoledì 25 marzo le partite di qualificazione agli Europei Under 17 che si tengono per la prima volta nella storia allo stadio “Carlo Angelo Luzi” di Gualdo Tadino.
A sfidarsi sul manto erboso dello stadio gualdese nel Gruppo A2 sono state Romania e Islanda, con vittoria della squadra rumena con un netto 5-2.
Seconda e ultima partita al “Luzi” sabato 28 marzo alle 12 (ingresso libero) quando scenderà nuovamente in campo la Romania che affronterà i campioni d’Europa uscenti del Portogallo, a loro volta sconfitti a Gubbio dall’Italia per 3-2 nel match d’esordio.
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