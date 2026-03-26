Qualificazioni Europei Under 17, al “Luzi” la Romania supera l’Islanda 5-2

Di
Redazione Gualdo News
-

Sono iniziate mercoledì 25 marzo le partite di qualificazione agli Europei Under 17 che si tengono per la prima volta nella storia allo stadio “Carlo Angelo Luzi” di Gualdo Tadino.

A sfidarsi sul manto erboso dello stadio gualdese nel Gruppo A2 sono state Romania e Islanda, con vittoria della squadra rumena con un netto 5-2.

Seconda e ultima partita al “Luzi” sabato 28 marzo alle 12 (ingresso libero) quando scenderà nuovamente in campo la Romania che affronterà i campioni d’Europa uscenti del Portogallo, a loro volta sconfitti a Gubbio dall’Italia per 3-2 nel match d’esordio.

.

Articolo precedenteLa primavera tarda ad arrivare, allerta gialla in Umbria per neve, temporali e vento
Articolo successivoTraslazioni dell’Addolorata e del Salvatore, così Gualdo Tadino entrerà nella Settimana Santa
Redazione Gualdo News
Redazione Gualdo News
https://gualdonews.it
Gualdo News è il nuovo portale di informazione 2.0 della città di Gualdo Tadino.
Facebook Instagram Mail X Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE