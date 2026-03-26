Traslazioni dell’Addolorata e del Salvatore, così Gualdo Tadino entrerà nella Settimana Santa

Le celebrazioni pasquali di Gualdo Tadino entrano nel vivo con due appuntamenti serali che segnano l’avvio della Settimana Santa.
Lunedì 30 e martedì 31 marzo, sempre alle 20.45, la città vivrà due momenti di grande valore simbolico e spirituale.
Lunedì 30 marzo una processione muoverà dalla chiesa del Bambin Gesù per la traslazione della Madonna Addolorata verso la chiesa di Santa Maria del Gonfalone, in corso Italia. Qui, a seguire, la Corale CAI Casimiri eseguirà lo Stabat Mater, canto medievale che racconta il dolore silenzioso di Maria ai piedi della croce che, nei secoli, è diventato una delle espressioni più intense della musica sacra.
Nell’occasione verrà inaugurato un affresco restaurato da Massimiliano Barberini all’interno della chiesa, un intervento reso possibile grazie al sostegno del Rotary Club di Gualdo Tadino.
Martedì 31 marzo, Martedì Santo, la processione partirà alle 20.45 dalla piccola chiesa di Santa Margherita per la traslazione del Salvatore, la statua lignea del Cristo Morto, verso la chiesa di San Francesco.
E’ questo un rito che viene ripreso dopo una pausa di oltre mezzo secolo. Giunti a San Francesco, seguirà il Canto della Passione eseguito dal coro di San Lazzaro. Il Salvatore resterà poi esposto all’interno della chiesa fino alla processione del Venerdì Santo.