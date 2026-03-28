AFoR e Umbraflor debuttano ad Agriumbria: sabato premi, tavole rotonde e la Giornata delle Foreste Aperte

Dal 27 al 29 marzo, nei padiglioni di Umbriafiere a Bastia Umbra, è in corso la 57′ edizione di Agriumbria, mostra mercato nazionale dell’agricoltura, della zootecnia e dell’alimentazione.

Per la prima volta AFoR — Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria — è presente alla fiera insieme a Umbraflor, l’azienda vivaistica regionale, con uno spazio espositivo di circa 100 mq nella nuova area nord, stand S1. AFoR dispone anche di un proprio desk presso lo stand della Regione Umbria.

Lo spazio non è pensato come semplice vetrina istituzionale: nei tre giorni di fiera si alternano infatti conferenze, tavole rotonde, premi e momenti didattici, con l’obiettivo di fare dello spazio un luogo di scambio e confronto tra i diversi attori della filiera agricola e forestale.

Sabato 28 marzo è la giornata più densa di appuntamenti.

Alle 10 viene presentata la prima edizione della “Giornata delle Foreste Aperte“, con gli interventi dei dirigenti AFoR Maria Zampini, Michele Bazzani e Louis Montagnoli, e di Paolo Mori, responsabile comunicazione di ANARF.

Alle 11 si svolge la premiazione “Cuore Verde dell’Umbria“, con la consegna del riconoscimento “Tartufo della Pace” a Ilaria Borletti Buitoni e Marcello Masi, alla presenza del sindaco di Assisi Valter Stoppini, del presidente dell’associazione Tuber Terrae Francesco Mirti, del presidente Michele Boscagli dell’associazione Città del Tartufo, insieme a Ermanno Rosi.

Alle 12 la Pro Loco Carbonesca presenta il 17′ Raduno Nazionale dei Polentari d’Italia, che si terrà a Gubbio nel 2026.

Nel pomeriggio, alle 15, tavola rotonda su “La gestione dei boschi dell’Umbria e i servizi ecosistemici, certificati PEFC per la sostenibilità”, con il Segretario Generale PEFC Italia Antonio Brunori e i dirigenti di AFoR e Regione Umbria.

Gli incontri, che proseguiranno anche domenica, saranno coordinati dal presidente di AFoR, Oriano Anastasi.