​Sigismondi “On Air”, Manuel Codignoni sale in cattedra e accende la passione per il giornalismo

Pomeriggio memorabile per l’Istituto Superiore “Sigismondi” di Nocera Umbra che, nell’ambito del percorso Formazione Scuola-Lavoro, ha ospitato un fuoriclasse dell’informazione nazionale: Manuel Codignoni, celebre giornalista sportivo e voce di Rai Sport.

​Non si è trattato di una semplice lezione frontale, ma di un vero e proprio viaggio immersivo nel “dietro le quinte” del giornalismo che conta.

Codignoni ha saputo catturare l’attenzione degli studenti e delle studentesse svelando i segreti del mestiere: dalla gestione della voce sotto pressione alla capacità di trasmettere immagini attraverso le sole parole, tipica della radiocronaca.

​Il momento clou della giornata si è spostato all’interno della web radio dell’Istituto, dove i ragazzi hanno messo in pratica quanto appreso.

Armati di curiosità e professionalità, gli studenti hanno realizzato un’intervista esclusiva al giornalista gualdese, gestendo in autonomia la regia e i tempi del format. Un’esperienza che ha dimostrato quanto la radio, nonostante l’era dei social, resti un mezzo attuale, vibrante e capace di sfidare il tempo.











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Orgoglioso del successo dell’iniziativa il dirigente scolastico Leano Garofoletti, che ha sottolineato il valore pedagogico dell’incontro: ​”Ospitare un professionista del calibro di Manuel Codignoni rappresenta per il nostro Istituto un’opportunità di orientamento di altissimo livello – ha detto – Vedere i ragazzi così coinvolti tra mixer e cuffie conferma l’importanza di una scuola aperta al mondo esterno, capace di unire il sapere accademico alle competenze pratiche.“

“​Il messaggio più importante che Manuel ha trasmesso ai nostri giovani è che per realizzare i propri sogni serve studio, ma soprattutto il coraggio di investire totalmente se stessi. Il Sigismondi vuole essere proprio questo: una palestra di vita dove ogni studente possa trovare la propria voce e il coraggio di trasmettere le proprie passioni, proprio come in una diretta“, ha concluso il dirigente.

​L’incontro è terminato tra gli applausi e la consapevolezza che il giornalismo sportivo non è solo cronaca di un evento, ma narrazione di vita.

“Con questa iniziativa, il Liceo delle Scienze Umane e l’ITI di Nocera Umbra si confermano poli d’eccellenza nell’innovazione didattica, capaci di trasformare un pomeriggio di scuola in un’esperienza formativa indimenticabile“, evidenzia il “Sigismondi”.