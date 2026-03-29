Nocera Umbra, una primavera ricca di eventi

Come ogni anno, le iniziative primaverili di Nocera Umbra si confermano ricche e attrattive per i cittadini e i visitatori.
Un calendario che unisce cultura, sport, natura e tradizioni, contribuendo a rendere la Città delle Acque viva, dinamica e sempre più accogliente.
“L’amministrazione comunale, ringrazia tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del programma”, ha dichiarato l’assessore Elisa Cacciamani, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio.
Tra gli appuntamenti già annunciati spiccano alcune iniziative che accompagneranno i mesi primaverili: dal trekking “Scopriamo Nocera” lungo la via di Francesco, alla 26′ edizione della Motocavalcata delle Sorgenti, fino alla “Millemiglia in moto nei Borghi più belli d’Italia” e alla tradizionale “Infiorata del Corpus Domini” in Piazza Umberto I.
Spazio anche alla cultura e allo spettacolo con eventi come “Favole calde, favole fredde, favole e novelle da tutto il mondo” (AIM Festival), il concerto del duo Pellegrino-Persichetti e lo spettacolo teatrale “I Clitunnali”, oltre alle iniziative dedicate alla spiritualità e alle tradizioni locali tra cui un appuntamento fisso del calendario quale InCanto sulle vie di Francesco a Bagnara.
A breve sarà presentato il programma delle celebrazioni francescane, particolarmente legate alla storia della città.
Nocera Umbra, infatti, custodisce un importante momento di San Francesco: proprio nelle sue campagne il Santo trascorse l’ultima notte della sua vita terrena.
“Un legame che l’amministrazione comunale intende valorizzare e onorare in occasione dell’ottavo centenario della sua morte, con iniziative dedicate alla memoria e alla spiritualità francescana“, evidenzia il Comune di Nocera Umbra.
Primavera 2026 a Nocera Umbra: il calendario degli eventi
Un programma ricco di appuntamenti: cultura, natura, sport, spettacolo e tradizioni.
Aprile
- Sabato 4 – Pasticciando in allegria, Pasticceria Porta Vecchia, ore 15:00
- Lunedì 6 – Merenda di Pasquetta, Monastero di San Giovanni, ore 16:00
- Sabato 18 – Rievocazione storica “La Passione di Cristo”, Chiesa di Aggi, ore 21:00
Maggio
- Venerdì 1 – Favole calde, favole fredde, favole e novelle da tutto il mondo (AIM Festival), Piazza Caprera, ore 17:30
- Sabato 2 – Bike Duo Adventure, dalle ore 10:00
- Domenica 3 – Scopriamo Nocera, La via di Francesco – Romita
- Sabato 9 – Concerto del duo Pellegrino-Persichetti, Teatro Alphatenia, ore 18:00
- Domenica 10 – Motocavalcata delle Sorgenti, 26ª edizione, ore 7:30
- Sabato 16 – Spettacolo teatrale “I Clitunnali”, Teatro Alphatenia, ore 17:00
- Domenica 17 – Trekking Nocera Umbra, dall’acquedotto romano a Collepino
- Sabato 23 – Presentazione del libro “Tue so’ le laude”, Sala dei Sindaci, ore 16:30
- Sabato 30 – InCanto sulle vie di Francesco, Bagnara di Nocera Umbra, ore 17:30
Giugno
- Venerdì 3 – Millemiglia in moto nei Borghi più belli d’Italia, dalle ore 12:00
- Domenica 7 – Infiorata del Corpus Domini, Piazza Umberto I
- Da Lunedì 8 a Mercoledì 10 – Terza edizione del torneo di calcio a 6
- Da Giovedì 11 a Domenica 14 – Sagra della Crescia, Impianti sportivi Isola
- Sabato 13 e Domenica 14 – Trame di Fiori, Monastero di San Giovanni
- Domenica 14 – Scopriamo Nocera, La Pineta di Monte Alago
- Sabato 20 – Notte Romantica – Sfilata di moda, Giardino delle Acque, ore 21:00
- Martedì 23 – Nocera Cammina, raccolta di erbe e fiori selvatici per l’Acqua di San Giovanni
- Mercoledì 24 – Acqua profumata di San Giovanni, Monastero di San Giovanni, ore 16:30
- Sabato 27 – Cena d’epoca Borgo San Martino, Portici San Filippo, ore 20:00