Nocera Umbra, una primavera ricca di eventi

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Redazione Gualdo News
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Foto: dluzi / Wikimedia Commons – Licenza CC BY-SA 4.0

Come ogni anno, le iniziative primaverili di Nocera Umbra si confermano ricche e attrattive per i cittadini e i visitatori.

Un calendario che unisce cultura, sport, natura e tradizioni, contribuendo a rendere la Città delle Acque viva, dinamica e sempre più accogliente.

L’amministrazione comunale, ringrazia tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del programma”, ha dichiarato l’assessore Elisa Cacciamani, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio.

Tra gli appuntamenti già annunciati spiccano alcune iniziative che accompagneranno i mesi primaverili: dal trekking “Scopriamo Nocera” lungo la via di Francesco, alla 26′ edizione della Motocavalcata delle Sorgenti, fino alla “Millemiglia in moto nei Borghi più belli d’Italia” e alla tradizionale “Infiorata del Corpus Domini” in Piazza Umberto I.

Spazio anche alla cultura e allo spettacolo con eventi come “Favole calde, favole fredde, favole e novelle da tutto il mondo” (AIM Festival), il concerto del duo Pellegrino-Persichetti e lo spettacolo teatrale “I Clitunnali”, oltre alle iniziative dedicate alla spiritualità e alle tradizioni locali tra cui un appuntamento fisso del calendario quale InCanto sulle vie di Francesco a Bagnara.

A breve sarà presentato il programma delle celebrazioni francescane, particolarmente legate alla storia della città.

Nocera Umbra, infatti, custodisce un importante momento di San Francesco: proprio nelle sue campagne il Santo trascorse l’ultima notte della sua vita terrena.

Un legame che l’amministrazione comunale intende valorizzare e onorare in occasione dell’ottavo centenario della sua morte, con iniziative dedicate alla memoria e alla spiritualità francescana“, evidenzia il Comune di Nocera Umbra.

Primavera 2026 a Nocera Umbra: il calendario degli eventi

Un programma ricco di appuntamenti: cultura, natura, sport, spettacolo e tradizioni.

Aprile

  • Sabato 4 – Pasticciando in allegria, Pasticceria Porta Vecchia, ore 15:00
  • Lunedì 6 – Merenda di Pasquetta, Monastero di San Giovanni, ore 16:00
  • Sabato 18 – Rievocazione storica “La Passione di Cristo”, Chiesa di Aggi, ore 21:00

Maggio

  • Venerdì 1 – Favole calde, favole fredde, favole e novelle da tutto il mondo (AIM Festival), Piazza Caprera, ore 17:30
  • Sabato 2 – Bike Duo Adventure, dalle ore 10:00
  • Domenica 3 – Scopriamo Nocera, La via di Francesco – Romita
  • Sabato 9 – Concerto del duo Pellegrino-Persichetti, Teatro Alphatenia, ore 18:00
  • Domenica 10 – Motocavalcata delle Sorgenti, 26ª edizione, ore 7:30
  • Sabato 16 – Spettacolo teatrale “I Clitunnali”, Teatro Alphatenia, ore 17:00
  • Domenica 17 – Trekking Nocera Umbra, dall’acquedotto romano a Collepino
  • Sabato 23 – Presentazione del libro “Tue so’ le laude”, Sala dei Sindaci, ore 16:30
  • Sabato 30 – InCanto sulle vie di Francesco, Bagnara di Nocera Umbra, ore 17:30

Giugno

  • Venerdì 3 – Millemiglia in moto nei Borghi più belli d’Italia, dalle ore 12:00
  • Domenica 7 – Infiorata del Corpus Domini, Piazza Umberto I
  • Da Lunedì 8 a Mercoledì 10 – Terza edizione del torneo di calcio a 6
  • Da Giovedì 11 a Domenica 14 – Sagra della Crescia, Impianti sportivi Isola
  • Sabato 13 e Domenica 14 – Trame di Fiori, Monastero di San Giovanni
  • Domenica 14 – Scopriamo Nocera, La Pineta di Monte Alago
  • Sabato 20 – Notte Romantica – Sfilata di moda, Giardino delle Acque, ore 21:00
  • Martedì 23 – Nocera Cammina, raccolta di erbe e fiori selvatici per l’Acqua di San Giovanni
  • Mercoledì 24 – Acqua profumata di San Giovanni, Monastero di San Giovanni, ore 16:30
  • Sabato 27 – Cena d’epoca Borgo San Martino, Portici San Filippo, ore 20:00
Musei aperti: venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
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