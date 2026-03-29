Nocera Umbra, una primavera ricca di eventi

Come ogni anno, le iniziative primaverili di Nocera Umbra si confermano ricche e attrattive per i cittadini e i visitatori.

Un calendario che unisce cultura, sport, natura e tradizioni, contribuendo a rendere la Città delle Acque viva, dinamica e sempre più accogliente.

“L’amministrazione comunale, ringrazia tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del programma”, ha dichiarato l’assessore Elisa Cacciamani, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio.

Tra gli appuntamenti già annunciati spiccano alcune iniziative che accompagneranno i mesi primaverili: dal trekking “Scopriamo Nocera” lungo la via di Francesco, alla 26′ edizione della Motocavalcata delle Sorgenti, fino alla “Millemiglia in moto nei Borghi più belli d’Italia” e alla tradizionale “Infiorata del Corpus Domini” in Piazza Umberto I.

Spazio anche alla cultura e allo spettacolo con eventi come “Favole calde, favole fredde, favole e novelle da tutto il mondo” (AIM Festival), il concerto del duo Pellegrino-Persichetti e lo spettacolo teatrale “I Clitunnali”, oltre alle iniziative dedicate alla spiritualità e alle tradizioni locali tra cui un appuntamento fisso del calendario quale InCanto sulle vie di Francesco a Bagnara.

A breve sarà presentato il programma delle celebrazioni francescane, particolarmente legate alla storia della città.

Nocera Umbra, infatti, custodisce un importante momento di San Francesco: proprio nelle sue campagne il Santo trascorse l’ultima notte della sua vita terrena.

“Un legame che l’amministrazione comunale intende valorizzare e onorare in occasione dell’ottavo centenario della sua morte, con iniziative dedicate alla memoria e alla spiritualità francescana“, evidenzia il Comune di Nocera Umbra.