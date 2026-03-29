A lezione di olio a Rigali, ultimi posti disponibili per partecipare al corso

Il corso sull’olivo dal titolo “L’olio: coltivazione e raccolta” sta per ripartire anche quest’anno a Gualdo Tadino e ci sono pochi posti ancora disponibili.

L’inizio del corso è previsto per il prossimo 31 marzo alle ore 17:30 presso il CVA di Rigali ed è organizzato in collaborazione tra l’Afor, l’agenzia forestale regionale, il Centro provinciale per l’educazione degli adulti di Perugia (CPIA), con sede a Gualdo Tadino, e la pro loco di Rigali. Coordinatore del corso sarà Giuseppe Ascani, funzionario di AFOR Umbria.

Il corso offrirà una panoramica completa sugli aspetti storici, culturali, ambientali, economici e produttivi dell’olivo, approfondendo le conoscenze di botanica, biologia, fisiologia e fitopatologia dell’olivo, le pratiche agronomiche di impianto, potatura, cura e manutenzione di un oliveto, le tecniche di estrazione dell’olio e di condizionamento e confezionamento, nonché le valutazioni organolettiche e la classificazione merceologica di un olio di oliva.

Le iscrizioni sono aperte presso tre diverse sedi: CPIA di Gualdo Tadino in Piazza Federico II di Svevia (email: [email protected]), AFOR Umbria in via del Pellegrino a Gualdo Tadino (email: [email protected], tel. 075-8241525), e Pro Loco Rigali in via Setteponti (email: [email protected]).