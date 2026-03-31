Arriva il ciclone “Erminio”: tre giorni di pioggia e neve in montagna, poi Pasqua soleggiata

Dopo il ciclone “Deborah”, una nuova perturbazione è in arrivo: si chiama “Erminio“, battezzata così dal Centro meteorologico dell’Università di Berlino, ed è responsabile di tre giorni di maltempo che si abbatteranno sull’Umbria e sull’Appennino.

Secondo le previsioni della Stazione Meteorologica Palazzo Mancinelli, i modelli ECMWF e GFS concordano sulla traiettoria: dal Tirreno meridionale il ciclone si porterà sulla Sicilia, raggiungendo la massima profondità di 992 hPa poco a sud-est dell’isola, per poi risalire sullo Ionio e allontanarsi verso est.

L’effetto sarà una circolazione ciclonica profonda su tutta l’Italia centro-meridionale, con venti forti, piogge abbondanti, specie sui versanti adriatici, e neve, inizialmente a quote relativamente basse, poi in risalita.

Martedì e mercoledì la neve è attesa oltre gli 800-900 metri, giovedì oltre i mille, anche se, evidenzia Perugia Meteo, le nevicate si addosseranno principalmente sui versanti orientali, con sconfinamenti nelle zone pedemontane umbre. I giorni più intensi saranno mercoledì mattina e pomeriggio, mentre giovedì i fenomeni si attenueranno in serata con lo zero termico in risalita.

Per la montagna, in particolare per i Sibillini e il settore abruzzese, si prospetta un pieno di neve con accumuli che potrebbero superare i 150 centimetri: una buona notizia per le stazioni sciistiche, che potrebbero restare aperte anche a inizio aprile. La Stazione Palazzo Mancinelli fa però notare che la neve primaverile si scioglie più rapidamente di quella invernale, non avendo il tempo di compattarsi e trasformarsi in ghiaccio prima dell’arrivo dei primi caldi.

Le prospettive per il weekend pasquale sono invece incoraggianti. Venerdì Santo bel tempo ma fresco; sabato Santo soleggiato con qualche grado in più; domenica di Pasqua bel tempo con temperature in netto aumento: intorno ai 15°C sull’Appennino attorno ai 500 metri di quota, quasi 20°C a Terni e nella Valle Umbra.

Anche se le previsioni per il fine settimana restano da confermare, potrebbe essere questa una Pasqua da trascorrere all’aperto.