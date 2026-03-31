Gualdo Tadino, il 7 aprile inaugura il Polo Nanomat, centro di ricerca per innovazione e sviluppo del territorio

Martedì 7 aprile a Gualdo Tadino verrà inaugurato il Polo Nanomat, un nuovo centro dedicato alla ricerca sui materiali avanzati e all’innovazione tecnologica.

La struttura si trova presso il Centro Commerciale Il Granaio, in via Flaminia, e aprirà al pubblico con una mattinata di presentazioni, taglio del nastro e visita ai laboratori.

Il Polo nasce nell’ambito dello Spoke 9 del progetto PNRR “Vitality — Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità”, coordinato dall’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’Università di Camerino e il CNR.

L’obiettivo è costruire un ecosistema in cui ricerca scientifica e mondo produttivo collaborino per sviluppare nuove applicazioni tecnologiche, favorire la nascita di start-up e spin-off e sostenere la crescita economica del territorio.

La struttura ospiterà laboratori per la caratterizzazione e lo sviluppo di nuovi materiali e sarà progressivamente ampliata per accogliere aziende interessate ai servizi scientifici e tecnologici offerti dal Polo.

Il programma della giornata prevede alle 11.30 i saluti istituzionali e la presentazione del Polo Nanomat al Cinema Teatro Don Bosco, seguiti alle 12.30 dal taglio del nastro e dalla visita ai laboratori presso “Il Granaio”.

L’iniziativa è aperta a cittadini, aziende, istituzioni e chiunque voglia conoscere il progetto e incontrarne i protagonisti.

Il Polo Nanomat si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo della Fascia Appenninica umbra, che punta sull’innovazione come leva per attrarre investimenti e valorizzare le competenze locali.