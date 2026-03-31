Eudaimonia, esce il primo singolo “Istruzioni poco chiare”

Gli Eudaimonia hanno pubblicato il loro primo singolo ufficiale. Si intitola “Istruzioni poco chiare” ed è un pezzo rock con venature funk e rap che introduce al grande pubblico il sound della band.

Il brano è stato registrato presso gli Al Fondino Studi di Gubbio, dove il gruppo sta lavorando anche al materiale che seguirà nei prossimi mesi.

Il gruppo nasce nel 2022 da un’idea di Stive Franchi e Alessio Sagrafena, a cui si uniscono Gabriele Giugliarelli e Francesco Mengoni.

Quattro ragazzi di Costacciaro, Gualdo Tadino e Sigillo che nella vita si occupano d’altro, ma che hanno sempre condiviso la passione per la musica, una passione che, a un certo punto, non è più bastato coltivare da soli.

Il nome scelto non è casuale: Eudaimonia, in filosofia, è la felicità intesa come scopo ultimo della vita, e suonare è il modo in cui il gruppo la persegue. Fin dall’inizio la scelta è stata quella di proporre esclusivamente brani originali, e in meno di un anno i primi pezzi erano già pronti: un suono rock che si fonde con un intenso groove che caratterizza gli inediti proposti dal giovane quartetto.

Dopo una serie di esibizioni nei locali e nei festival del territorio eugubino-gualdese, nel luglio 2023 il gruppo partecipa alle selezioni regionali di Sanremo Rock, esibendosi all’Hard Rock Cafè di Firenze. La vittoria della finale nazionale li porta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nel settembre dello stesso anno: un traguardo significativo per una band giovane e ancora alla prima fase della propria costruzione.

Attualmente gli Eudaimonia hanno sospeso le esibizioni dal vivo per dedicarsi interamente alle registrazioni in studio. Nuovo materiale è in arrivo.