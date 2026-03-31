Borse di studio per studenti delle scuole superiori, le domande entro il 13 aprile

Scade il 13 aprile prossimo il termine per la presentazione delle domande per l’erogazione di borse di studio relative all’anno scolastico 2025-2026 a favore di studenti, residenti a Gualdo Tadino, iscritti alle classi di scuola secondaria di secondo grado.
Si tratta di borse di studio attivate dalla Regione Umbria per l’anno scolastico in corso nell’ambito delle politiche per il diritto allo studio.
Le richieste, anche a favore di studenti che frequentino scuole di fuori regione, dovranno essere presentate al Comune di residenza, entro il 13 aprile 2026, dallo stesso studente, se maggiorenne, da un genitore o da chi rappresenta il minore, a mano presso l’ufficio situato al piano terra del Palazzo Comunale o trasmesse tramite posta certificata all’indirizzo [email protected] .
Il limite Isee per accedere al beneficio è fissato a 10.140 euro.
L’importo della borsa di studio è di 150 euro, che potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio o alle risorse finanziarie disponibili.
L’avviso completo e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune www.tadino.it
Per ulteriori informazioni si può contattare il Servizio Scuola del Comune di Gualdo Tadino, tel. 075 9150259 – 9150232.