Nocera Umbra Borgo Green, nuovo bando per le associazioni più sostenibili

Nuova edizione del bando per le associazioni più sostenibili del nocerino.

A promuoverlo è Nocera Umbra Borgo Green, che dà il via alla seconda edizione del concorso per premiare le associazioni di Nocera Umbra che si distinguono per eventi e progetti sostenibili.

C’è tempo fino al 31 maggio per presentare la domanda al bando, che assegnerà un contributo economico di 500 euro destinato a quattro associazioni.

Il bando, dunque, intende premiare quattro associazioni fra quelle che presenteranno domanda, che si distinguono per l’adozione di pratiche sostenibili, oltre a incentivare la realizzazione di eventi e attività ecologiche e creare una rete di associazioni che promuovano sensibilizzazione e comportamenti ecologici.

Possono partecipare le associazioni senza scopo di lucro che hanno sede nel comune di Nocera Umbra.

Gli eventi o i progetti dovranno essere coerenti con i criteri ecologici definiti dal bando e, per partecipare, ogni associazione dovrà sottoscrivere il “decalogo” di Nocera Umbra Borgo Green, che include i principi ecologici che guideranno la progettazione e l’implementazione dell’evento o progetto.

Le associazioni che vogliono partecipare, sottoscrivendo un protocollo di collaborazione, potranno richiedere informazioni all’indirizzo email [email protected], dove poi inviare le domande entro il 31 maggio alle ore 18.

Le quattro associazioni che totalizzeranno i punteggi più alti riceveranno un contributo economico di 500 euro ciascuna per la realizzazione delle loro attività sostenibili, previste dal progetto presentato. Nocera Umbra Borgo Green annuncerà i vincitori sabato 27 giugno durante una cerimonia pubblica.

“Siamo stati particolarmente soddisfatti della buona ricezione che lo scorso anno ha avuto il bando – spiega il presidente di Nocera Umbra Borgo Green, Alessandro Giovannini – il quale ha visto non solo la partecipazione di progetti molto interessanti, ma anche l’avvio di una rete di collaborazione fra associazioni. Il nostro auspicio è che, attraverso questo concorso, proseguano le iniziative sostenibili ed ecologiche e si incrementi la sinergia fra le diverse realtà associative del territorio”.