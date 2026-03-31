Nocera Umbra Borgo Green, nuovo bando per le associazioni più sostenibili

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Redazione Gualdo News
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Nuova edizione del bando per le associazioni più sostenibili del nocerino.

A promuoverlo è Nocera Umbra Borgo Green, che dà il via alla seconda edizione del concorso per premiare le associazioni di Nocera Umbra che si distinguono per eventi e progetti sostenibili.

C’è tempo fino al 31 maggio per presentare la domanda al bando, che assegnerà un contributo economico di 500 euro destinato a quattro associazioni.

Il bando, dunque, intende premiare quattro associazioni fra quelle che presenteranno domanda, che si distinguono per l’adozione di pratiche sostenibili, oltre a incentivare la realizzazione di eventi e attività ecologiche e creare una rete di associazioni che promuovano sensibilizzazione e comportamenti ecologici.

Possono partecipare le associazioni senza scopo di lucro che hanno sede nel comune di Nocera Umbra.

Gli eventi o i progetti dovranno essere coerenti con i criteri ecologici definiti dal bando e, per partecipare, ogni associazione dovrà sottoscrivere il “decalogo” di Nocera Umbra Borgo Green, che include i principi ecologici che guideranno la progettazione e l’implementazione dell’evento o progetto.

Le associazioni che vogliono partecipare, sottoscrivendo un protocollo di collaborazione, potranno richiedere informazioni all’indirizzo email [email protected], dove poi inviare le domande entro il 31 maggio alle ore 18.

Le quattro associazioni che totalizzeranno i punteggi più alti riceveranno un contributo economico di 500 euro ciascuna per la realizzazione delle loro attività sostenibili, previste dal progetto presentato. Nocera Umbra Borgo Green annuncerà i vincitori sabato 27 giugno durante una cerimonia pubblica.

Siamo stati particolarmente soddisfatti della buona ricezione che lo scorso anno ha avuto il bando – spiega il presidente di Nocera Umbra Borgo Green, Alessandro Giovanniniil quale ha visto non solo la partecipazione di progetti molto interessanti, ma anche l’avvio di una rete di collaborazione fra associazioni. Il nostro auspicio è che, attraverso questo concorso, proseguano le iniziative sostenibili ed ecologiche e si incrementi la sinergia fra le diverse realtà associative del territorio”.

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