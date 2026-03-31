Croce Rossa di Gualdo Tadino, 15mila servizi nel 2025. Parte la raccolta fondi per un nuovo mezzo

Nel 2025 la Croce Rossa Italiana Comitato di Gualdo Tadino ha svolto oltre 15mila servizi grazie al lavoro di 70 volontari, accompagnando più di tremila persone fragili.

Un’attività che spazia dai trasporti in ambulanza per ricoveri, trasferimenti e dimissioni ai servizi sociali, sanitari, di protezione civile e di supporto a eventi sportivi e culturali, con una particolare attenzione alle persone con disabilità fisiche, psicologiche e sensoriali, tra cui i ragazzi della compagnia teatrale Abili Speciali.

Attualmente sono tre i ragazzi diversamente abili di Gualdo Tadino e Nocera Umbra che il Comitato locale della Croce Rossa di Gualdo e Nocera accompagna ogni giorno per le loro esigenze di cura a Foligno.

Il servizio viene svolto con un mezzo che ha raggiunto un chilometraggio molto alto. Da qui la necessità di averne uno nuovo non solo a disposizione dei tre, ma anche e di tutte le altre persone seguite dal Comitato, almeno 18 nel progetto Abili Speciali, oltre a servizi sociali e sanitari in aumento.

Per potenziare ulteriormente questi servizi, il Comitato punta a ricevere un nuovo mezzo, una Dacia Jogger station wagon da cinque posti nell’ambito del progetto “Muoversi & non solo” promosso da Eventi Sociali.

Oltre all’acquisto del mezzo, il progetto garantisce per cinque anni anche la copertura di tutti i costi di gestione: cambio gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo, assicurazione RC Auto e Kasko. Un impegno che riduce significativamente l’onere economico per il Comitato e gli permette di concentrarsi sull’attività operativa.

Per acquistare il veicolo viene realizzata una raccolta fondi presso le aziende del territorio le quali, a seguito della sponsorizzazione, avranno il proprio logo presente sulla carrozzeria dell’auto.

Il progetto ha come obiettivo garantire e ampliare i servizi di trasporto sociale e sanitario: dialisi, chemioterapie, radioterapie, visite specialistiche, riabilitazioni, accompagnamento di persone con disabilità e servizi di prossimità per anziani, come la spesa e il ritiro dei medicinali in farmacia, oltre ad attività di protezione civile. Viene inoltre permesso a queste persone di poter partecipare ad attività ricreative, culturali, e formative.

“Siamo ogni giorno vicini alle persone più in difficoltà del territorio – evidenzia il presidente della Croce Rossa di Gualdo Tadino, Roberto Gelosia – e, con l’aumento delle richieste quotidiane, abbiamo bisogno di un nuovo mezzo che andrà ad aiutare molte persone che ci chiamano anche per essere accompagnati negli ospedali di tutta l’Umbria e anche fuori regione. Ringraziamo Eventi Sociali per il progetto realizzato in precedenza. Il mezzo ad oggi ha già percorso oltre 240.000 km e ogni giorno migliora la vita delle persone più vulnerabili. Un grazie anticipato a tutte le aziende che ci ascolteranno e permetteranno la realizzazione di questo importante progetto. Aiutateci ad aiutare!“

Il progetto “Muoversi & non solo” verrà presentato ufficialmente venerdì 3 aprile alle 11 presso la sala consiliare del municipio di Gualdo Tadino alla presenza dei sindaci Massimiliano Presciutti di Gualdo Tadino e Virginio Caparvi di Nocera Umbra. Interverranno anche Roberto Gelosia, presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Gualdo Tadino, Laura Pesciarelli, Michele Laurenzi e Luca Biagiotti di Eventi Sociali.