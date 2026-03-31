Studenti polacchi a Gualdo Tadino, incontro in Municipio con la delegazione del liceo di Krosno

Un incontro nel segno dello scambio culturale e del dialogo tra giovani. Nella giornata di lunedì 30 marzo è stata ricevuta in municipio una delegazione di studenti provenienti da Krosno, città polacca gemellata con Gualdo Tadino.

Gli studenti sono stati accolti in sala consiliare dal sindaco Massimiliano Presciutti e dall’all’assessore all’Istruzione e Politiche Giovanili Gabriele Bazzucchi.

Il gruppo, composto da studenti del liceo “Mikołaj Kopernik”, è arrivato in Umbria il 30 marzo e resterà in città fino al 4 aprile. Per i ragazzi si tratta della prima visita in Italia come istituto scolastico, un’esperienza con cui è stato avviato un percorso di scambio culturale e didattico al fine di rafforzare la conoscenza reciproca tra le due realtà.

All’incontro hanno preso parte anche le docenti dell’Istituto “Raffaele Casimiri” Eleonora Scassellati, Elisa Benedetti ed Eula Pica, insieme a diverse classi di studenti, coinvolti direttamente nell’accoglienza della delegazione polacca.

“Accogliere a Gualdo Tadino giovani studenti provenienti da Krosno – ha detto il sindaco Presciutti – rappresenta un momento particolarmente significativo per rafforzare il legame tra le nostre comunità e per investire sul dialogo tra le nuove generazioni. Il gemellaggio tra le nostre città trova in esperienze come questa una concreta e preziosa attuazione”.

Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento all’Istituto “Casimiri”, al dirigente scolastico Renzo Menichetti, ai docenti e agli studenti per il contributo organizzativo e l’impegno profuso nell’iniziativa.

Nel corso della permanenza in Italia gli studenti avranno l’opportunità di conoscere da vicino la realtà scolastica e il tessuto culturale locale e di visitare alcune città, tra cui Perugia, Assisi, Firenze e Riccione.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività legate al gemellaggio con Krosno e rappresenta una nuova occasione di apertura internazionale per la città di Gualdo Tadino e per l’Istituto “Casimiri”, confermando l’impegno nel promuovere relazioni culturali e formative a livello europeo.

“Esprimo grande soddisfazione per la realizzazione di questo progetto di mobilità europea che rappresenta un tassello fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi – ha sottolineato l’assessore Gabriele Bazzucchi – Investire in scambi culturali come questo significa abbattere le barriere e promuovere una reale inclusione sociale, permettendo ai giovani di confrontarsi con realtà diverse e sentirsi parte integrante della cittadinanza europea.“

“Vedere gli studenti di Krosno e del nostro Istituto ‘Casimiri’ dialogare e condividere percorsi didattici, formativi e culturali è la dimostrazione che la scuola è il primo luogo dove si costruisce l’integrazione. Come Amministrazione continueremo a sostenere con convinzione queste iniziative, convinti che il futuro del nostro territorio passi attraverso l’apertura internazionale e la formazione di una nuova generazione consapevole e aperta al mondo”, ha concluso Bazzucchi.