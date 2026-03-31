Valfabbrica, al via “Mente e Cuore”: laboratori contro isolamento e decadimento cognitivo

Al via a Valfabbrica i laboratori di stimolazione cognitiva e sociale contro l’isolamento e il decadimento.

Il progetto, dal titolo “Mente e Cuore – Laboratorio cognitivo e relazionale per persone anziane”, è promosso dalla Cooperativa Asad e finanziato da Fondazione Perugia. Al fianco dell’iniziativa anche il Comune di Valfabbrica e l’associazione Elisir di Lunga Vita di Casacastalda

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza del crescente invecchiamento della popolazione, fenomeno particolarmente evidente nel territorio locale, e risponde alla necessità di intervenire in modo concreto per contrastare il decadimento cognitivo e la conseguente perdita di autonomia dei cittadini più fragili.

Il cuore del progetto “Mente e Cuore prevede la realizzazione di laboratori specifici di stimolazione cognitiva e multisensoriale, rivolti a persone anziane con decadimento di grado lieve o moderato, cercando di migliorare la loro qualità della vita e quella delle loro famiglie.

Le attività, che mirano a mantenere attive le funzioni residue e la socialità, sono realizzate in stretta collaborazione con il Comune di Valfabbrica e l’associazione Elisir di Lunga Vita di Casacastalda, partner che garantiscono il supporto operativo e la messa a disposizione degli spazi necessari.

“Siamo a Valfabbrica per dare spazio agli anziani e alla loro fragilità – spiega la presidente della Cooperativa Asad Liana Cicchi – Abbiamo scelto il nome ‘Mente e Cuore’ perché queste attività non solo allenano le funzioni cognitive, ma accrescono il benessere emotivo e nutrono l’animo. Intervenire qui è prioritario: il 30,47% della popolazione è over 65, un dato superiore alla media nazionale e regionale che ci spinge a prevenire con forza l’insorgenza di patologie. Oltre all’aspetto clinico, crediamo moltissimo nel valore sociale di questo percorso: i laboratori sono luoghi di incontro fondamentali per combattere l’isolamento, una vera piaga per la terza età”,

“Quando sono stato contattato dalla presidente Cicchi e dai suoi collaboratori, abbiamo aderito immediatamente come partner – evidenzia il sindaco di Valfabbrica Enrico Bacoccoli – Lavorare sul territorio con le persone anziane è per noi fondamentale, perché rappresentano una parte della comunità dotata di una delicatezza profonda. Questo progetto parla di relazione e di vicinanza: agire sulla mente e sul cuore significa dare valore alla vita dei nostri concittadini più fragili. Grazie al contributo della Fondazione Perugia potremo finalmente avviare un’attività che mette al centro il dialogo e il benessere dei nostri anziani”.