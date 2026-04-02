Daniele Nicastro presenta il suo libro agli studenti di Gualdo Tadino/Casacastalda

La storia di Luca, un ragazzino del nord che trascorre le vacanze in Sicilia e si trova alle prese con scelte difficili legate alla criminalità, è tutta nel libro “Grande” di Daniele Nicastro.
Il libro sarà presentato mercoledì 8 aprile alle ore 9 presso il Centro Commerciale Porta Nova in un evento organizzato dal centro stesso e dalla Libreria Mondadori.
L’autore dalogherà con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino/Casacastalda in un incontro aperto comunque a tutti.
SINOSSI – Luca è un ragazzino di tredici anni che vive al Nord Italia, ma che ogni anno, trascorre le vacanze estive nel paese d’origine dei genitori, in Sicilia. Luca attraversa quella delicata fase della pre-adolescenza in cui il desiderio principale è uno solo: dimostrare a tutti di essere diventato “grande”.
Per farsi accettare da un amico, Mario, e sentirsi finalmente adulto, Luca inizia ad assecondarlo, accettando di fare dei “lavoretti” per lui e per i suoi conoscenti. Quelli che all’inizio sembrano favori innocui o piccole bravate si rivelano essere, in realtà, le prime maglie della rete della criminalità organizzata locale.
Più avanti sarà costretto a fare una scelta difficile: continuare su quella strada per compiacere gli altri o trovare il vero coraggio per tirarsi indietro.