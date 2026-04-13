Premio Danti, studenti del “Casimiri” alla prova finale di matematica

Ultima fatica dell’anno per gli studenti dell’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino, impegnati nelle gare matematiche.

La squadra formata da Virginia Brunetti, Giovanni Mischianti, Giacomo Paoletti (4A Liceo scientifico Cambridge), Michael Pellegrini, Lorenzo Sborzacchi (4A Liceo scientifico), Mattia Gentili, Gabriele Gubbiotti Satiri, Luca Matarazzi (4B Liceo scientifico scienze applicate), Tommaso Nati (3B Liceo scientifico scienze applicate ) e Tommaso Bruscolini (2A Liceo scientifico) ha infatti sostenuto la prova più impegnativa di fine stagione, partecipando al Premio Danti, svoltosi venerdì 10 aprile presso il Dipartimento di matematica e informatica dell’Università di Perugia.

L’evento ha visto la presenza di sette squadre tra le migliori dei licei scientifici umbri, che si sono confrontati con la risoluzione di un crucinumerico e di tre problemi, ciascuno dei quali richiedeva dettagliate dimostrazioni.

I ragazzi del “Casimiri” si sono cimentati nella sfida con grande spirito di squadra, dando prova di notevole impegno e senso di responsabilità e mettendo a frutto le competenze acquisite durante i corsi preparatori che l’istituto ha svolto nell’arco dell’anno scolastico, con il coordinamento delle docenti Elisabetta Cencetti e Linda Passoni.

“In attesa dei risultati della gara, che verranno resi noti a fine maggio, ai giovani talenti matematici del “Casimiri” vanno i meritati complimenti della dirigenza e di tutto il corpo docente“, sottolinea l’istituto.