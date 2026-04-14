Pedalando l’Umbria di Francesco, l’organizzazione: “Profondo cordoglio per la scomparsa di Salvatore”

L’organizzazione del circuito Pedalando l’Umbria di Francesco “esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Salvatore, avvenuta durante la Cicloturistica del Lupo, nel territorio eugubino”.

Il cicloamatore Salvatore Cannoni, 68 anni di Tavernelle, ha perso la vita domenica scorsa mentre stava partecipando alla corsa che si è svolta nel territorio dell’Alto Chiascio, non raggiungendo mai il traguardo.

“In questo momento di grande dolore – prosegue la nota – tutta l’organizzazione, insieme agli enti coinvolti e agli operatori che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, si stringe con sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui la passione per il ciclismo.”

“Nel rispetto della famiglia e del lavoro delle autorità competenti, l’organizzazione rimane a disposizione per ogni necessità e seguirà con attenzione gli sviluppi degli accertamenti in corso. Oggi il pensiero va a Salvatore, alla sua passione e al ricordo che lascia”, concludono gli organizzatori