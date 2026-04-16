“Mollo tutto e mangio sano”. Lo scrittore Marco Bianchi domenica 19 aprile a Gualdo Tadino

Marco Bianchi è un cuoco, un divulgatore scientifico, un personaggio televisivo e uno scrittore e domenica 19 aprile alle ore 17 sarà presente presso la Libreria Mondadori di Gualdo Tadino al Centro Commerciale Porta Nova per presentare “Mollo tutto e mangio sano” la sua ultima fatica letteraria, che è la storia di un cambiamento.

Un cambiamento che segue la strada di un ritorno alla natura e di un viaggio fatto di pause, piccole scelte consapevoli, ingredienti a chilometro zero e ricette sane e gustose, che si possono gustare per portare un po’ di campagna nelle giornate.

Marco Bianchi ha lavorato per anni presso l’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare e collabora da tempo con la Fondazione Umberto Veronesi.

È un volto noto di programmi tv come Food Network, Linea Verde Estate con Francesca Rafabelli, Geo & Geo, Detto Fatto e La prova del Cuoco. Dopo la nascita di sua figlia, si è dedicato al tema dell’alimentazione durante la gravidanza, allattamento e svezzamento.

Ha seguito personaggi dello sport, come Federica Pellegrini, e nel 2013 il suo libro “Un anno in cucina” ha conseguito il premio Bancarella in Cucina.

L’evento è patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino ed è nato dalla collaborazione di Libreria Mondadori, Centro Commerciale Porta Nova, Nirvana Lounge Café e Parafarmacia Conad.