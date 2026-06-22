Sotto i portici di Nocera Umbra la scuola dell’infanzia si racconta

Partecipazione ed entusiasmo alla manifestazione delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra, che si è svolta nel caratteristico borgo sotto i portici.

Attraverso un percorso di immagini, elaborati e testimonianze dell’esperienze creative svolte durante l’anno scolastico, si è voluto comunicare il valore di un apprendimento che mette il bambino al centro, valorizzandone la curiosità, creatività e desiderio di scoperta.

Le scuole dell’infanzia dell’Istituto hanno scelto di adottare questo approccio educativo, espressione di un percorso formativo e di ricerca pedagogica intrapreso dalle insegnanti, volto a promuovere contesti di apprendimento significativi e laboratoriali.

In tale percorso un importante contributo è stato offerto dall’associazione BIOSPlay!, nella persona di Soraia dos Santos, che ha accompagnato il gruppo docente nella progettazione delle esperienze educative centrate sul protagonismo dei bambini.

Il percorso è stato sostenuto da una formazione continua delle insegnanti secondo l’approccio BIOSPlay!, che promuove contesti educativi fondati sull’esperienza diretta, la curiosità e la ricerca.

La documentazione pedagogica ha accompagnato l’intero anno scolastico, consentendo di osservare, valorizzare e rendere visibili i processi di apprendimento dei bambini.

L’installazione finale, realizzata in Piazza San Filippo, ha rappresentato una restituzione pubblica di questo cammino: uno spazio aperto in cui le tracce delle esperienze vissute sono diventate occasione di incontro e dialogo sul significato dell’educazione dell’infanzia.