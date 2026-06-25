A Gualdo Tadino apre la Farmacia Solidale del C.V.S.

Venerdì 26 giugno, alle 17.30, la sede del C.V.S. di Gualdo Tadino, in via Monte Alago, ospiterà la conferenza “Disuguaglianze socioeconomiche e vulnerabilità sanitaria: buone pratiche“. Al termine dell’incontro verrà inaugurata la Farmacia Solidale.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, è stata realizzata con il sostegno della Fondazione Perugia.

I saluti saranno affidati a Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Gualdo Tadino, Fabrizio Stazi, segretario generale della Fondazione Perugia, e Anna Rita Cetorelli, direttrice della Caritas diocesana Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

L’introduzione sarà curata da don Giovanni Zampa, vicario generale della Diocesi, e Marina Menna, dell’Ufficio Pastorale della Salute della stessa diocesi.

Spazio poi al rapporto sulla povertà sanitaria regionale 2025, illustrato da Loredana Farabi, responsabile locale del recupero farmaci validi per la Fondazione Banco Farmaceutico.

La sezione dedicata alle buone prassi vedrà gli interventi di don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana Perugia-Città della Pieve e referente della Farmacia Solidale Caritas Perugia, e Emanuela Lombardi, direttrice della Farmacia Solidale CVS Gualdo Tadino. A moderare l’incontro sarà Maria Letizia Baldelli, presidente del C.V.S. Gualdo Tadino.

Al termine dei lavori l’inaugurazione della Farmacia Solidale e un aperitivo di chiusura.