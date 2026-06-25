Cena solidale a Gualdo Tadino, 1.095 euro per “Gli Amici del Germoglio”

Con una bellissima e partecipata cena di restituzione e raccolta fondi si è concluso nella sala CVS Caritas di Gualdo Tadino il progetto “Sapori che uniscono“, organizzato in sinergia dalla sezione soci Unicoop Etruria di Gualdo Tadino, l’associazione Amici del Germoglio e Cvs Gualdo Tadino.

Il progetto è stato un percorso laboratoriale di inclusione ed autonomia dedicato agli ospiti de Il Germoglio che frequentano il centro. Gli incontri preparatori sono stati dedicati alla conoscenza del cibo attraverso i prodotti a marchio Coop.

I ragazzi hanno potuto apprendere le tecniche basiche per la preparazione delle quattro semplici ricette dei piatti che hanno composto la cena. Si sono messi in gioco con il servizio ai tavoli e raccontando la loro esperienza culinaria.

La cena ha avuto la duplice funzione dimostrativa e di raccolta fondi grazie al contributo di tutti i partecipanti e al sostegno della Sezione Soci sono stati raccolti e donati all’associazione Amici del Germoglio 1.095 euro che serviranno a sostenere le attività ricreative del C.R.S.E. “Il Germoglio ” servizio della ASL 1 gestito dalla Cooperativa Asad.