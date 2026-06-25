“Sentieri Eremi e Borghi” fa tappa al monastero Sant’Anna di Sigillo

Venerdì 26 giugno, alle 17, al Monastero Agostiniano di Sant’Anna di Sigillo si terrà un nuovo appuntamento del percorso culturale “Sentieri Eremi e Borghi – Sette luoghi, una storia“, organizzato da UniTre Parco del Monte Cucco.

L’incontro sarà dedicato alla storia delle Monache Agostiniane e al loro legame con il territorio. Nel corso della serata verrà inaugurato il nuovo accesso pubblico alla storica Sala Deo Gratias.

Attraverso testimonianze, approfondimenti e racconti, il pubblico potrà ripercorrere le vicende, le persone e le tradizioni che hanno segnato la vita del monastero nei secoli.

Presente e attivo dal 1547, il monastero agostiniano femminile, ricevette alcuni anni fa la visita di Padre Robert Francis Prevost, il futuro Papa Leone XIV, quando era il superiore generale dell’ordine degli agostiniani.

Le musiche del maestro Gabriele Bianchi accompagneranno l’incontro, con il sempre affascinante Canto Agostiniano a chiudere la serata.

L’iniziativa rientra nel cammino di scoperta del patrimonio culturale del territorio promosso da UniTre Parco del Monte Cucco.