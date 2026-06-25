Gli sbandieratori di Gualdo Tadino al Krosno City Walls Festival

Il Gruppo Sbandieratori e Musici della Città di Gualdo Tadino si prepara a una nuova trasferta. Sarà infatti ospite di Krosno, in Polonia, città gemellata con Gualdo Tadino dal 2011.

Dopo l’invito pervenuto dal primo cittadino di Krosno, Piotr Przytocki al sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, il gruppo guidato da Luca Centini parteciperà alKrosno City Walls Festival, la manifestazione storica che anima ogni anno il centro della città polacca, portando le coreografie, i tamburi e l’arte della bandiera che da anni rappresentano l’Umbria nel mondo.

Non è la prima volta che gli sbandieratori gualdesi calcano le strade di Krosno: la prima trasferta risale infatti al 2012, l’anno successivo alla firma del gemellaggio tra le due città, e quattordici anni il legame si rinnova con questo secondo attesissimo ritorno.

Il gemellaggio tra le due città non è casuale: Gualdo Tadino è uno dei più famosi centri di produzione artigianale della ceramica in Italia, così come Krosno è il principale polo dell’industria del vetro in Polonia, e proprio da questa affinità artigianale è nato un legame che dura da quindici anni.

Un rapporto che negli anni si è arricchito anche di scambi scolastici e giovanili, come testimonia l’accoglienza calorosa riservata, tra marzo e aprile di quest’anno, agli studenti di una scuola superiore di Krosno ospitati a Gualdo Tadino per scoprire l’Italia e le sue tradizioni, in particolare quelle legate al periodo pasquale.

Il gruppo che si recherà in Polonia sarà composto da circa venti persone tra sbandieratori, tamburini e accompagnatori. Il sodalizio guidato da Centini ha saputo portare il nome di Gualdo Tadino ben oltre i confini regionali e nazionali, con trasferte internazionali che ne hanno consacrato il valore artistico: tra le più prestigiose, la partecipazione, anni fa, allo Shanghai Tourism Festival, dove gli sbandieratori gualdesi furono l’unica delegazione italiana presente, rappresentando l’intero Paese davanti al pubblico della megalopoli cinese.

Sabato 4 luglio, nel tardo pomeriggio, il gruppo si schiererà per il corteo storico che, a partire dalle 19.00, darà il via alle celebrazioni della giornata: gli sbandieratori di Gualdo Tadino sfileranno prima di regalare al pubblico polacco uno spettacolo di circa venti minuti, tra lanci di bandiera, coreografie e il suono cadenzato dei tamburi.

Domenica 5 luglio il programma proseguirà con la visita al Castello di Odrzykoń e con una seconda esibizione, sempre nel centro storico, nel tardo pomeriggio, a conclusione del festival.

Il Gruppo Sbandieratori e Musici della città di Gualdo Tadino rappresenta da sempre un elemento importante del patrimonio culturale locale, legato a feste medievali e rievocazioni storiche capaci di far rivivere antiche cerimonie civiche e tradizioni cavalleresche: le loro performance, basate su coreografie precise, sul suono ritmico dei tamburi e sulla raffinata arte della maneggiatura della bandiera, sono considerate una forma di storia vivente capace di far rivivere a residenti e visitatori l’atmosfera autentica delle città fortificate medievali.