A Gualdo Tadino al via la Summer School “Meccatronica ed energia”

Quattro giorni di lezioni, laboratori e incontri con professionisti per avvicinare gli studenti alle professioni della transizione energetica e dell’innovazione tecnologica. È la Summer School “Meccatronica ed energia”, il nuovo progetto formativo promosso da ITS Umbria Academy e rivolto agli studenti a partire dal terzo anno delle scuole superiori che è stata presentata nella sede di Universo Flea a Gualdo Tadino.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, con il supporto di Fondazione Perugia e il contributo scientifico e logistico di Ecosuntek, si svolgerà dal 13 al 16 luglio e punta a rafforzare il legame tra scuola, formazione e impresa.

Il percorso sarà incentrato sui temi della meccatronica applicata al settore dell’energia, dell’efficientamento energetico e della sostenibilità dei processi produttivi. Le attività si terranno principalmente nella sede di Universo Flea, in via Fratelli Cairoli, e alterneranno momenti teorici, casi pratici e confronto diretto con aziende e professionisti del settore.

Durante la conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il direttore di ITS Umbria Academy Nicola Modugno, il delegato di Fondazione Perugia Giorgio Moretti, la docente del “Casimiri” Katia Tittarelli, l’amministratore delegato di Ecosuntek Matteo Minelli e il responsabile tecnico-scientifico di ITS Umbria Academy Oscar Proietti.

“La Summer School rappresenta un’occasione concreta per far conoscere ai ragazzi le opportunità offerte dai percorsi tecnico-specialistici e dai settori più innovativi del sistema produttivo – ha spiegato Nicola Modugno – Il nostro obiettivo è aiutare gli studenti a orientarsi in modo consapevole, mostrando loro quanto competenze come meccatronica, energia, automazione ed efficienza siano oggi centrali per le imprese e per la transizione sostenibile”.

Al centro del progetto c’è anche la volontà di mettere in contatto i giovani con le realtà produttive del territorio. “ITS Umbria Academy lavora ogni giorno per costruire un ponte tra scuola, formazione e mondo del lavoro”, ha aggiunto Modugno.

Un concetto ribadito anche da Matteo Minelli, amministratore delegato di Ecosuntek, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per il territorio e l’importanza della presenza di persone qualificate e preparate, delle quali le aziende hanno grande necessità: “La nostra impresa ha le radici ben piantate in Umbria, dove è nata e cresciuta. Sentiamo dunque il dovere di mettere a disposizione dei nostri ragazzi le competenze acquisite negli anni“. E ancora: “Mi auguro che questa sia la prima di una serie di iniziative e che possano essere coinvolti altri imprenditori. Vogliamo che questo territorio torni a esercitare un ruolo importante e ci si riuscirà solo lavorando tutti insieme, così da uscire dall’isolamento.”

Fondazione Perugia ha scelto di sostenere il progetto per la sua capacità di creare un collegamento concreto tra formazione e lavoro. “Investire nelle nuove generazioni, valorizzare i talenti del territorio e promuovere percorsi capaci di coniugare competenze, sostenibilità e occupazione rappresenta una delle priorità della Fondazione“, ha spiegato il delegato Giorgio Moretti.

Soddisfazione anche da parte dell’Istituto “Raffaele Casimiri”. “La Summer School rappresenta per il nostro Istituto un’eccellente opportunità didattica”, ha evidenziato la docente Katia Tittarelli, sottolineando come il progetto permetta agli studenti “di applicare sul campo la cultura tecnico-scientifica, connettendo lo studio teorico con l’innovazione del territorio“.

Il programma entrerà nel vivo affrontando temi strettamente legati al mondo dell’energia: dalle opportunità offerte dal settore fotovoltaico ai sistemi di accumulo, dalle colonnine di ricarica alla progettazione degli impianti e all’utilizzo di software dedicati, fino all’analisi di casi pratici di installazione in ambito industriale.

La Summer School si inserisce nelle attività di orientamento di ITS Umbria Academy, accademia politecnica biennale e gratuita che forma tecnici altamente qualificati attraverso percorsi costruiti insieme alle imprese e basati sull’alternanza tra formazione in aula, laboratori e tirocini aziendali.