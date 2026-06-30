Fiondatori Gualdo Tadino al top ai Campionati italiani: oro a squadre e podio Junior tutto biancorosso

Ancora una volta i fiondatori di Gualdo Tadino si confermano tra i migliori d’Italia.

Nell’undicesima edizione del Campionato Italiano di tiro con la fionda, disputata nel fine settimana al Palasport “Gabriele Leone” di Martinsicuro, gli atleti gualdesi hanno raccolto risultati di assoluto prestigio, conquistando il titolo tricolore a squadre e monopolizzando il podio della categoria Junior.

La manifestazione, inserita nel calendario della Comunità Europea dello Sport 2026 e valida come tappa di avvicinamento ai Mondiali in programma a ottobre in Spagna, ha richiamato oltre cinquanta atleti in rappresentanza di Umbria, Abruzzo, Friuli, Toscana, Modena e Velletri.

A brillare in modo particolare sono stati i giovani di Gualdo Tadino, che rappresentano il presente e il futuro del sodalizio. Nella categoria Junior, infatti, il podio è stato interamente biancorosso: il titolo italiano è andato a Simone Farabi, davanti a Jacopo Ceccarelli e Andrea Rondelli.

Risultati importanti sono arrivati anche nella categoria Senior di fionda di precisione. Il titolo italiano è stato conquistato dall’abruzzese Michele Fiordi, al suo terzo successo tricolore, ma alle sue spalle si sono piazzati due atleti di Gualdo Tadino: Daniele Berardi, medaglia d’argento, ed Edoardo Comodi, che ha chiuso al terzo posto.

Il risultato più significativo per il movimento gualdese è però arrivato nella competizione a squadre. I Fiondatori Gualdo Tadino, rappresentati da Massimiliano Rampini, Sergio Sabbatini, Mario Rondelli ed Edoardo Comodi, hanno conquistato il titolo italiano precedendo le formazioni dell’Abruzzo e del Friuli.

Da segnalare anche il podio di Sabrina Palazzetti, seconda classificata nella categoria femminile, alle spalle di Marina Tavella e davanti a Susanna Grattoni.

L’evento, organizzato dall’Asd La Fionda Floriano in collaborazione con l’associazione Sportivamente Uniti e con il patrocinio del Comune di Martinsicuro, ha messo in mostra una disciplina in continua crescita, che unisce concentrazione, precisione e allenamento, ma anche un forte spirito di amicizia tra gli atleti.

Alle premiazioni erano presenti, tra gli altri, i sindaci di Martinsicuro, Sant’Egidio alla Vibrata e Campli, oltre al rappresentante internazionale della federazione, il gualdese Marco Brunetti.

Per i fiondatori Gualdo Tadino del presidente Sergio Sabbatini e del vice Massimiliano Rampini il bilancio del campionato è decisamente positivo: un titolo italiano a squadre, un podio interamente gualdese tra gli Junior, due medaglie nella categoria Senior e una d’argento nel femminile confermano la città come la capitale italiana del tiro con la fionda.