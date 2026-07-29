“Sport in Centro”, il 9 agosto tante discipline ed esibizioni nel cuore di Gualdo Tadino

Per una sera, piazze e vie del centro storico di Gualdo Tadino diventeranno tanti spazi dedicati a sport, dimostrazioni e attività aperte al pubblico. Domenica 9 agosto, dalle ore 18, arriva “Sport in Centro”, con protagoniste le associazioni e le realtà sportive del territorio.

La manifestazione, oltre all’aspetto ludico per il pubblico, offrirà alle associazioni sportive locali una vetrina per presentare le proprie attività e promuovere le diverse discipline.

In piazza Martiri della Libertà saranno presenti calcio, judo e freccette, mentre piazza Mazzini sarà riservata alla pallacanestro maschile e femminile.

Piazza Garibaldi vedrà la partecipazione del Motoclub e dell’Associazione Fiondatori. Atletica Tarsina proporrà le proprie attività in via Franco Storelli, mentre ai Giardini pubblici sono previste dimostrazioni di tiro con l’arco e l’iniziativa gastronomica e solidale “Masterchef”, curata dalla Croce Rossa locale.

In piazza San Francesco sarà presente Taino 4×4. Piazza Soprammuro sarà invece dedicata al rugby e al burraco, mentre lungo Corso Italia troveranno spazio gli scacchi e i giochi da tavolo proposti dalla biblioteca comunale e dalla libreria Mondadori. Alla manifestazione prenderanno parte anche alcune palestre cittadine.

“Sport in Centro è la dimostrazione di come lo sport sa unire la comunità, promuovere benessere e creare vera inclusione sociale”, ha dichiarato l’assessore comunale al Welfare e ai rapporti con le associazioni, Gabriele Bazzucchi, che ha ringraziato le associazioni sportive e i volontari che hanno aderito all’iniziativa.

“Il 9 agosto a Gualdo Tadino sarà una giornata di grande festa, perché Sport in Centro è un evento che farà riunire ed incontrare nel nostro centro storico tante differenti discipline sportive locali che animeranno la città – commenta il sindaco Massimiliano Presciutti – La partecipazione di tante società sportive all’evento è la dimostrazione di quanto sia vivo e prezioso il mondo dell’associazionismo gualdese. Un ulteriore evento di qualità che conferma la bontà della programmazione estiva dell’Estate Gualdese 2026”.