“Sport in Centro”, il 9 agosto tante discipline ed esibizioni nel cuore di Gualdo Tadino

Di
Redazione Gualdo News
-

Per una sera, piazze e vie del centro storico di Gualdo Tadino diventeranno tanti spazi dedicati a sport, dimostrazioni e attività aperte al pubblico. Domenica 9 agosto, dalle ore 18, arriva “Sport in Centro”, con protagoniste le associazioni e le realtà sportive del territorio.

La manifestazione, oltre all’aspetto ludico per il pubblico, offrirà alle associazioni sportive locali una vetrina per presentare le proprie attività e promuovere le diverse discipline.

In piazza Martiri della Libertà saranno presenti calcio, judo e freccette, mentre piazza Mazzini sarà riservata alla pallacanestro maschile e femminile.

Piazza Garibaldi vedrà la partecipazione del Motoclub e dell’Associazione Fiondatori. Atletica Tarsina proporrà le proprie attività in via Franco Storelli, mentre ai Giardini pubblici sono previste dimostrazioni di tiro con l’arco e l’iniziativa gastronomica e solidale “Masterchef”, curata dalla Croce Rossa locale.

In piazza San Francesco sarà presente Taino 4×4. Piazza Soprammuro sarà invece dedicata al rugby e al burraco, mentre lungo Corso Italia troveranno spazio gli scacchi e i giochi da tavolo proposti dalla biblioteca comunale e dalla libreria Mondadori. Alla manifestazione prenderanno parte anche alcune palestre cittadine.

Sport in Centro è la dimostrazione di come lo sport sa unire la comunità, promuovere benessere e creare vera inclusione sociale”, ha dichiarato l’assessore comunale al Welfare e ai rapporti con le associazioni, Gabriele Bazzucchi, che ha ringraziato le associazioni sportive e i volontari che hanno aderito all’iniziativa.

Il 9 agosto a Gualdo Tadino sarà una giornata di grande festa, perché Sport in Centro è un evento che farà riunire ed incontrare nel nostro centro storico tante differenti discipline sportive locali che animeranno la città – commenta il sindaco Massimiliano Presciutti La partecipazione di tante società sportive all’evento è la dimostrazione di quanto sia vivo e prezioso il mondo dell’associazionismo gualdese. Un ulteriore evento di qualità che conferma la bontà della programmazione estiva dell’Estate Gualdese 2026”.

Articolo precedenteMonte Cucco, escursionista infortunata in un’area impervia. Interviene l’elisoccorso
Articolo successivoVia Crucis notturna sul Serrasanta, l’appuntamento torna sabato 1 agosto
Redazione Gualdo News
Redazione Gualdo News
https://gualdonews.it
Gualdo News è il nuovo portale di informazione 2.0 della città di Gualdo Tadino.
Facebook Instagram Mail X Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE