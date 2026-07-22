Sport e promozione del territorio, alla Rocca Flea il panel di Suoni Controvento

Si terrà giovedì 23 luglio alle 18.30, alla Rocca Flea di Gualdo Tadino, l’incontro “Lo sport per la promozione del territorio”, inserito nel programma della decima edizione di Suoni Controvento nella sezione “Incontri Controvento con Rai Umbria”.

Il panel affronterà il rapporto tra attività sportiva, turismo e conoscenza dei luoghi, attraverso esperienze che spaziano dal nordic walking all’endurance equestre, fino allo sport paralimpico e alle attività scolastiche. Verrà anche analizzato quanto le diverse discipline sportive influenzino la scelta delle destinazioni da parte di atleti e appassionati e quanto i grandi eventi sportivi contribuiscono a valorizzare e promuovere un territorio.

Dopo i saluti istituzionali interverrà Alessandra Cazzola, presidente della Scuola Italiana Nordic Walking, con un contributo dedicato alla scoperta dei territori attraverso la pratica sportiva. Fabio Pagliara, presidente della Fondazione SportCity, presenterà il progetto “Natura in Movimento”.

Gianluca Laliscia, organizzatore dei Campionati Mondiali di Endurance Equestre 2028, e Costanza Laliscia, campionessa internazionale, parleranno dell’endurance equestre come strumento per conoscere i territori, mentre il ciclista paralimpico Luca Panichi,della Fondazione Michele Scarponi, affronterà il tema dei percorsi turistici e sportivi senza barriere.

Lorenzo Bertinelli, coordinatore Sport dell’Ufficio scolastico regionale, si soffermerà invece sul ruolo dell’attività sportiva scolastica nella conoscenza del territorio.

Nel corso dell’incontro saranno proposte anche le testimonianze delle società sportive gualdesi. A moderare sarà Luca Ginetto, presidente del Panathlon Club Perugia.

“Sarà un confronto per mettere in luce come lo sport può diventare uno straordinario strumento di promozione, inclusione e valorizzazione delle eccellenze ambientali, culturali e sociali dei territori, anche in una regione spettacolare, e allo stesso tempo complessa, come l’Umbria“, evidenzia il giornalista.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Regione Umbria, Rai Umbria e Panathlon Club Perugia. L’ingresso è libero.

A moderare l’incontro sarà Luca Ginetto, Caporedattore della TGR Umbria, che dichiara: «Sarà un confronto per mettere in luce come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di promozione, inclusione e valorizzazione delle eccellenze ambientali, culturali e sociali dei territori, anche in una regione spettacolare e, allo stesso tempo, complessa come l’Umbria.»