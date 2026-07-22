Notte di grandine nella Fascia Appenninica, a Gualdo Tadino scatta l’ordinanza per censire i danni

Una violenta grandinata, accompagnata da forti raffiche di vento e da una intensa attività elettrica, ha colpito nella notte la Fascia Appenninica.

Il temporale è arrivato tra le 00.30 e l’una, quando un rovescio formatosi tra la Lunigiana e la Liguria, spiega la Stazione Meteo Palazzo Mancinelli, ha raggiunto in modo inaspettato l’Appennino umbro-marchigiano. In pochi minuti si è scatenata una delle grandinate più intense degli ultimi anni, con chicchi che in alcune zone hanno raggiunto dimensioni considerevoli.

A Gualdo Tadino sono caduti 12 millimetri di pioggia, ma a impressionare sono stati soprattutto la violenza dei fenomeni e la grandine, che ha provocato danni a diverse autovetture e ad attività economiche.

A tal proposito il sindaco di Gualdo Tadino ha emesso un’ordinanza al fine di avviare una fase ricognitiva che possa consentire una prima stima dei danni, che il Comune inviarà alla Protezione Civile regionale.

Quindi i cittadini, i titolari di attività economiche e produttive, le aziende agricole che abbiano subito danni ad immobili, beni mobili registrati, attività produttive, strutture macchinari o culture agricole, a presentare al Comune di Gualdo Tadino apposita segnalazione tramite pec all’indirizzo [email protected] con documentazione fotografica, sintetica descrizione dei danni subiti e, se disponibile, una prima stima economica dei danni subiti.

Il nubifragio è stato preceduto e accompagnato da raffiche di vento molto forti e da una continua sequenza di fulmini che ha illuminato il cielo per diversi minuti.

Secondo gli esperti, il peggioramento è stato favorito dall’arrivo della prima infiltrazione di aria più fredda dopo il lungo periodo di caldo intenso. L’atmosfera, particolarmente carica e a causa delle elevate temperature accumulate nei giorni precedenti, ha favorito lo sviluppo di temporali molto violenti.

Nell’Appennino umbro centro-settentrionale i fenomeni sono stati caratterizzati soprattutto dall’intensità del vento, con raffiche superiori ai 70 chilometri orari e punte comprese tra 80 e 100 chilometri orari. Gravi danni per la grandine sono stati registrati lungo la costa adriatica marchigiana.

Sul fronte delle previsioni, Perugia Meteo fa sapere che la giornata di oggi sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con temperature in diminuzione di almeno quattro gradi rispetto a ieri. Anche la prossima notte sarà più fresca.

Domani è invece atteso un temporaneo rialzo delle temperature nelle ore diurne, seguito dal possibile arrivo di un nuovo fronte perturbato tra la sera e la notte, che potrebbe favorire la formazione di altri temporali lungo la dorsale appenninica e, localmente, anche in altre zone dell’Umbria. Al momento, precisano da Perugia Meteo, la probabilità che ciò avvenga resta piuttosto bassa.

Successivamente è previsto un ulteriore calo termico, determinato dall’afflusso di correnti settentrionali moderate, che porteranno condizioni climatiche decisamente più gradevoli rispetto ai giorni scorsi.