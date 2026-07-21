A Caprara torna “Paesaggi di parole e musiche”, Manzoni e Verdi protagonisti della serata

La piazza della chiesa di San Cristoforo, a Caprara di Gualdo Tadino, farà da cornice venerdì 24 luglio, alle 21.15, alla seconda edizione di “Paesaggi di parole e musiche“, appuntamento di letteratura, teatro e musica nell’ambito della festa patronale.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Caprara, dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gualdo Tadino e dalla Parrocchia con l’obiettivo di offrire al pubblico un percorso dedicato a due protagonisti della cultura italiana: Alessandro Manzoni e Giuseppe Verdi.

Lo spettacolo proporrà una lettura concertata che alternerà alcuni dei brani più significativi de I Promessi Sposi alle celebri melodie de La Traviata, creando un dialogo tra il capolavoro della narrativa italiana e una delle opere liriche più conosciute al mondo.

L’idea artistica è di Marco Jacoviello, mentre la lettura drammatizzata sarà affidata alla compagnia teatrale Arte e Dintorni, con Marco Panfili, Miriana Teodori e Priscilla Benedetti.

Ad accompagnare lo spettacolo al pianoforte sarà il professor Stefano Ragni, docente di Storia della Musica all’Università per Stranieri di Perugia.

Ingresso libero.