Suoni Controvento entra nel vivo: gli appuntamenti a Gubbio, Gualdo, Costacciaro e Scheggia

Entra nel vivo la decima edizione di Suoni Controvento, il festival itinerante che fino a settembre attraverserà 26 comuni umbri con concerti, incontri e appuntamenti culturali immersi nella natura.

Dopo il successo del concerto venerdì scorso dell’icona del rock Chris Slade a Fossato di Vico, in cui il batterista ha ripercorso una carriera lunga oltre 50 anni che lo ha visto insieme a band leggendarie come gli AC/DC, nella seconda settimana di programmazione il cartellone farà tappa nuovamente nella Fascia Appenninica con eventi a Gualdo Tadino, Costacciaro e Scheggia e Pascelupo, affiancati da iniziative in altri centri della regione.

Il primo appuntamento nel comprensorio è in programma martedì 21 luglio con l’arrivo a Palazzo Ducale di Gubbio (ore 21) di Rosa Brunello con “We Are Surging Waters”: il nuovo potente album della rinomata compositrice, bassista e contrabbassista italiana, apprezzata a livello internazionale, che esplora movimento collettivo, rinascita e solidarietà attraverso il suono.

Un viaggio sonoro in nove tracce guidate dal ritmo, dove il suo linguaggio al basso si espande in un dialogo fluido tra jazz, suggestioni mediorientali, improvvisazione e dub, nato dall’energia della performance dal vivo e da un viaggio in Senegal prima delle registrazioni. Un lavoro corale insieme a Yazz Ahmed, Tamar Osborn, Maurice Louca, Enrico Terragnoli, Luca Tapino, Marco Frattini e Tommaso Cappellato: una comunità sonora compatta ed espansiva in cui ogni individualità rafforza l’insieme. “We Are Surging Waters” cattura urgenza, presenza e ottimismo, trasformando la consapevolezza collettiva in musica.

Giovedì 23 luglio alle 18,30 alla Rocca Flea di Gualdo Tadino si terrà il panel “Lo sport per la promozione dei territori”, secondo incontro del ciclo “Rai Umbria e Suoni Controvento per il sociale”. L’iniziativa vuole offrire un momento di confronto sul ruolo dello sport come strumento di valorizzazione dei territori e di crescita sociale.

L’incontro sarà moderato da Luca Ginetto, già caporedattore della TGR Umbria. Dopo i saluti istituzionali dell’assessora regionale al Turismo e allo Sport Simona Meloni e del presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, interverranno Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sport City, Gianluca Laliscia, organizzatore dei Mondiali Endurance, il ciclista paralimpico Luca Panichi e Lorenzo Bertinelli, coordinatore Sport dell’Ufficio scolastico regionale.

Domenica 26 luglio il festival raggiungerà Sasso delle Macinare, nel territorio di Costacciaro, dove alle 18 sarà protagonista il bandoneonista Daniele Di Bonaventura con il concerto “Sacro e profano”. Considerato uno dei maggiori interpreti internazionali dello strumento, l’artista marchigiano proporrà un repertorio che intreccia musica classica, jazz, tradizione mediterranea e sonorità sudamericane, alternando composizioni e improvvisazioni.

La settimana di Suoni Controvento si concluderà sempre domenica 26 luglio, alle 21, al Parco di Pietragrossa nel comune di Scheggia e Pascelupo, con Cisco Bellotti e il suo “Reduci Tour”. L’ex voce dei Modena City Ramblers salirà sul palco insieme alla “Grande Famiglia” per uno spettacolo che unisce i nuovi brani ai successi che hanno segnato la sua carriera, in un racconto dedicato ai temi della Resistenza, della libertà e dell’impegno civile. L’ingresso sarà gratuito.

Il cartellone della settimana propone anche altri appuntamenti in Umbria. Venerdì 24 luglio alla Rocca di Braccio di Montone si esibirà il batterista e compositore Sarathy Korwar. Sabato 25 luglio sarà la volta dei Patagarri all’Approdo di Sant’Arcangelo di Magione e, sempre a Montone, domenica 26 luglio prenderà il via anche la sezione “Libri in cammino”, con una passeggiata letteraria insieme a Valentina Pigmei, autrice del libro Vero viaggio è il ritorno.