Serrasanta, escursione all’Omo de Sasso e concerto per la prima di “Vette di Pace”

Una giornata dedicata alla montagna, ai valori francescani e alla tutela del patrimonio naturale e culturale del territorio è in programma venerdì 31 luglio a Gualdo Tadino con la prima edizione di “Vette di Pace – Festa della Montagna”, iniziativa che avrà come scenario l’Eremo di Serrasanta e i sentieri che conducono all’Omo de Sasso.

L’appuntamento prenderà il via alle 17 con il ritrovo dei partecipanti all’Eremo di Serrasanta. Da qui partirà una passeggiata fino all’Omo de Sasso, dove verrà celebrata una Messa.

Al termine dell’escursione, il programma proseguirà nuovamente all’Eremo con il concerto della Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra, prima del momento conviviale conclusivo aperto ai partecipanti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico della montagna gualdese, favorendo al tempo stesso la sensibilizzazione verso la natura, il rispetto dell’ambiente e i valori di fraternità e armonia con il creato ispirati a San Francesco.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio economico della Regione Umbria e la collaborazione di diverse realtà locali ed ecclesiastiche.

“Serrasanta e la sua montagna rappresentano un polmone verde inestimabile e il cuore identitario del nostro paesaggio – dichiarano il vicesindaco con delega all’ambiente e al territorio Maria Paola Gramaccia e l’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi – Con ‘Vette di Pace’ la cultura e l’educazione ambientale si intrecciano felicemente con le radici spirituali ed umane della nostra comunità.“

Gramaccia e Bazzucchi sottolineano quanto iniziative come questa contribuiscano a mettersi in armonia con la natura: “Unire la bellezza scenografica dei nostri rilievi al richiamo dei valori francescani e alla musica d’autore della Corale Santa Cecilia significa valorizzare l’anima più autentica di Gualdo Tadino. Vivere la montagna a passo lento, rispettandone la biodiversità, ci ricorda quanto sia fondamentale tutelare il territorio e consegnarlo intatto alle future generazioni”.