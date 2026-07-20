Con il XXXIII canto del Paradiso si conclude alla Rocca Flea il ciclo “Dante sotto le stelle”

Dopo il grande successo e la calorosa partecipazione registrati nei primi due appuntamenti, lunedì 20 luglio alle ore 21 si terrà la serata conclusiva di “Dante sotto le stelle”, sempre presso la Rocca Flea di Gualdo Tadino.

L’ultimo incontro sarà dedicato al XXXIII canto del Paradiso, vertice poetico, filosofico e spirituale della Divina Commedia: dalla sublime preghiera di san Bernardo alla Vergine fino alla visione di Dio e all’immortale verso con cui si conclude il viaggio dantesco, “l’amor che move il sole e l’altre stelle”.

A guidare il pubblico nella lettura e nella comprensione del canto sarà, come nei precedenti appuntamenti, il professor Luigi Girlanda, appassionato e raffinato dantista, che accompagnerà il pubblico dentro la profondità del testo con una spiegazione chiara, coinvolgente e attenta alle sue dimensioni poetica, filosofica e teologica.

La parola di Dante incontrerà ancora una volta la musica grazie all’accompagnamento al violino di Cecilia Bellucci, mentre Maria Gloria Girlanda curerà il coordinamento e la presentazione della serata.

La significativa risposta del pubblico nelle prime due serate ha confermato la capacità della poesia dantesca di parlare ancora all’uomo contemporaneo, quando viene restituita alla sua forza originaria: non soltanto un testo da studiare, ma un’esperienza viva che interroga ancora oggi il desiderio umano, la libertà, la fede e il destino eterno.

Nella cornice notturna della Rocca Flea, il canto conclusivo del Paradiso offrirà al pubblico un momento particolarmente intenso, nel quale spiegazione, recitazione e musica si uniranno per accompagnare idealmente Dante fino alla meta ultima del suo viaggio.

L’iniziativa “Dante sotto le stelle” gode del patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e della Regione Umbria e si inserisce nel programma di “Francesco, il cammino di Gualdo”.

La partecipazione è aperta a tutti.