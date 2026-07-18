Incendio di Nocera Umbra sotto controllo, spenti quelli di Costacciaro e Baiano

L’incendio boschivo che negli ultimi giorni ha interessato il territorio di Nocera Umbra nella zona di Aggi è ora sotto controllo. Lo comunicano i Vigili del Fuoco, precisando che le operazioni proseguono per mettere definitivamente in sicurezza l’area ed evitare eventuali riprese delle fiamme.

Sul posto sono impegnate tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Perugia, con 15 operatori e cinque mezzi, affiancate da due squadre dell’Agenzia Forestale Regionale e da un’Unità di Comando Locale (UCL), coordinata da un funzionario dei Vigili del Fuoco.

L’area continua a essere monitorata da due Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS), che coordinano le attività sul campo e verificano l’evoluzione della situazione.

Nelle prossime ore è previsto anche l’impiego di un elicottero dei Vigili del Fuoco e di un elicottero della flotta aerea dello Stato, che sorvoleranno la zona effettuando lanci di liquido estinguente sui punti ancora caldi.

Si è invece conclusa l’emergenza negli altri due fronti aperti in Umbria. Gli incendi di Costacciaro e Baiano di Spoleto sono stati dichiarati spenti. Nelle due aree restano al lavoro le squadre dell’Agenzia Forestale Regionale, impegnate nelle attività di controllo e sorveglianza,