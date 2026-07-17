Fossato di Vico, restaurata l’edicola all’ingresso di Colbassano

A meno di due anni dalla pubblicazione del volume Edicole e madonnine sacre a Fossato di Vico, arriva il primo intervento di recupero. Nei giorni scorsi è stata infatti restaurata l’edicola situata all’ingresso di Colbassano, una struttura in mattoni risalente al 1955.

I lavori sono stati eseguiti da Angelo Mariani con la collaborazione di Cristian Carletti e Olivio Patassa. L’intervento ha permesso di sistemare l’edicola e restituirle un aspetto decoroso, evitando un ulteriore deterioramento.

Il libro era stato presentato nel settembre 2024 dal circolo Acli “Ora et Labora” di Fossato di Vico, con il sostegno della Fondazione Perugia. Curato da William Stacchiotti e Gabriele Giombetti, raccoglieva e catalogava le edicole e le immagini sacre presenti nel territorio comunale, diverse per epoca, fattura e valore storico.

L’obiettivo era documentare queste testimonianze della devozione popolare, ma anche di richiamare l’attenzione sulla necessità di conservarle. Il volume auspicava il coinvolgimento di istituzioni, associazioni, imprese e cittadini per avviare interventi di manutenzione e restauro.

Il recupero dell’edicola di Colbassano rappresenta dunque un primo risultato. L’auspicio è che l’iniziativa possa essere seguita da altri interventi, prima che il tempo e l’abbandono compromettano definitivamente manufatti che fanno parte della storia e dell’identità delle frazioni di Fossato di Vico.