Gualdo Tadino piange padre Mario Collarini, storico direttore del Calendario di Frate Indovino

È morto all’età di 81 anni padre Mario Collarini, religioso cappuccino, sacerdote e giornalista, conosciuto in tutta Italia per aver diretto per molti anni il celebre “Calendario di Frate Indovino” e i vari prodotti editoriali collegati.

Padre Mario era nato a Morano Osteria da Luigi ed Emma Ficarelli. In famiglia c’era anche la sorella Elsa, divenuta in seguito suor Maria Bernardetta, missionaria per molti anni in Brasile e poi madre superiora generale delle Oblate del Bambin Gesù.

Entrò nel seminario dei Frati Minori Francescani Cappuccini all’età di dieci anni. Frequentò le scuole tra Todi, Gualdo Tadino e Perugia, proseguendo poi gli studi filosofici a Spoleto, Udine e Padova e quelli teologici a Perugia, nell’Oasi di Sant’Antonio.

Fu ordinato sacerdote il 13 luglio 1969. Successivamente frequentò la Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove conseguì la licenza in teologia. Nel corso del suo ministero ha prestato servizio nei conventi di Assisi e Gualdo Tadino, ricoprendo in più occasioni l’incarico di guardiano della comunità cappuccina gualdese.

Giornalista iscritto all’Ordine, ha diretto per 26 anni “La voce serafica di Assisi” e successivamente il “Calendario di Frate Indovino”. Nel 2002 raccolse l’eredità del fondatore, padre Mariangelo da Cerqueto, diventando per molti anni autore e responsabile della pubblicazione, partecipando anche come ospite a diverse trasmissioni televisive.

Negli anni Ottanta fu inoltre conduttore di una seguita rubrica radiofonica su Radio Tadino. Nel 1985 pubblicò il volume “Cappuccini Umbri in Amazzonia”, dedicato all’attività missionaria dei religiosi umbri in Brasile.

Nel 2016 e 2017 aveva collaborato in prima persona alla realizzazione a Gualdo Tadino del celebre Presepio Emozionale di Frate Indovino.

Negli ultimi anni, a causa di diversi problemi fisici, si era trasferito nell’Infermeria Provinciale dei Frati Cappuccini a Perugia, presso l’Oasi Sant’Antonio.

La sua scomparsa lascia un profondo cordoglio nella comunità religiosa e civile di Gualdo Tadino, la sua città alla quale è sempre stato profondamente legato e che ha contribuito ad animare attraverso il ministero sacerdotale, l’attività culturale e il servizio svolto nel convento dei Cappuccini.

I funerali si svolgeranno venerdì 17 luglio alle ore 11 nel Santuario della Madonna del Divino Amore di Gualdo Tadino.