Presciutti in Francia per il 14 luglio: “Con Audun-le-Tiche nuovi progetti e collaborazioni”

Prosegue la visita in Francia della delegazione del Comune di Gualdo Tadino, guidata dal sindaco Massimiliano Presciutti, in occasione celebrazioni della Festa nazionale del 14 luglio.

Dopo il rinnovo ufficiale del gemellaggio avvenuto nella giornata di ieri, oggi a Audun-le-Tiche si sono svolte le celebrazioni della Festa nazionale francese, aperte con il raduno delle autorità cittadine e delle delegazioni provenienti da Gualdo Tadino, Loudun (Francia) e Duszniki-Zdrój (Polonia) e accolte dal nuovo sindaco di Audun, Bouzid Djebar.

La cerimonia è poi proseguita con il corteo istituzionale verso i monumenti ai caduti della città, dove si è svolta la tradizionale deposizione delle corone di fiori. Un momento particolarmente sentito, dedicato al ricordo delle vittime delle guerre e alla celebrazione dei valori di libertà, pace e amicizia tra i popoli.

Per Gualdo Tadino sono presenti il sindaco Massimiliano Presciutti, l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi e le consigliere comunali Adriana Bartoccioni e Simonetta Parlanti, che in questi giorni stanno partecipando agli appuntamenti organizzati nella città francese.









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“Ringraziamo il sindaco Bouzid Djebar e gli amici di Audun-le-Tiche per la splendida accoglienza riservataci in questi giorni e per aver rinnovato per il 47′ anno quello che è il patto di amicizia più longevo per la nostra città – ha detto Presciutti, che ha poi sottolineato il valore degli incontri avuti durante la visita istituzionale – Questi giorni in terra francese sono stati importanti per conoscerci, vista la fresca elezione del sindaco Djebar lo scorso marzo, e per parlare di nuovi progetti e collaborazioni future tra le nostre comunità.”

Presciutti ha infine ribadito la volontà di proseguire il rapporto tra le due città: “Gualdo Tadino e Audun-le-Tiche sono da sempre molto legate tra loro da questo bel rapporto di amicizia, che ci contraddistingue da tanto tempo, e sono certo che proseguirà in modo proficuo anche nel prossimo futuro.”