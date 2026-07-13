Rinnovato il gemellaggio tra Audun-le-Tiche e Gualdo Tadino. Delegazione in Francia per la Festa del 14 luglio

Si è rinnovato anche quest’anno lo storico gemellaggio tra Gualdo Tadino e Audun-le-Tiche, la cittadina francese della Mosella al confine con il Lussemburgo.

La delegazione gualdese è in questi giorni in visita ufficiale in Francia per partecipare alle celebrazioni della Festa Nazionale del 14 luglio, occasione nella quale viene rinnovato formalmente il patto di amicizia tra le due città.

Gualdo Tadino e Audun-le-Tiche sono unite da un legame nato nel 1979 e consolidatosi nel tempo attraverso rapporti istituzionali, scambi culturali e, soprattutto, umani, creati in passato dalla presenza di numerosi emigrati umbri, e in particolare gualdesi, nell’area della Mosella.

La delegazione di Gualdo Tadino è guidata dal sindaco Massimiliano Presciutti ed è composta dall’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi e dalle consigliere comunali Simonetta Parlanti e Adriana Bartoccioni.











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L’accoglienza ufficiale si è svolta nella mattinata di oggi nel municipio di Audun, dove il Comune francese ha organizzato un incontro di benvenuto con le delegazioni delle città gemellate. Il sindaco e gli amministratori locali hanno ricevuto gli ospiti con una colazione conviviale, consegnando doni simbolici in segno di amicizia.

Oltre a Gualdo Tadino, sono presenti le delegazioni di Loudun (Francia) e Duszniki-Zdrój (Polonia), mentre quella di Birkenfeld (Germania) raggiungerà Audun-le-Tiche nelle prossime ore per partecipare alle celebrazioni del 14 luglio.

L’edizione di quest’anno rappresenta anche il primo incontro ufficiale con il nuovo sindaco di Audun-le-Tiche, Bouzid Djebar, 68 anni, ex tenente dei Vigili del Fuoco, eletto lo scorso marzo.

Il programma della visita proseguirà con le iniziative organizzate questa sera e domani per la Festa Nazionale francese, durante le quali verrà ribadito il valore di un gemellaggio che, dopo quasi mezzo secolo, continua a rappresentare un importante strumento di dialogo, cooperazione e amicizia tra i popoli.

La visita sarà ricambiata dalla cittadina francese il prossimo settembre, quando una delegazione di Audun-le-Tiche sarà a Gualdo Tadino in occasione dei Giochi de le Porte.