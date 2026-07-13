Tutto pronto per la Stra-Rigali, il 15 luglio torna la corsa podistica

Torna per il terzo anno consecutivo la Stra-Rigali, la manifestazione podistica inserita nel programma della 47esima Corsa della Botte e della 32esima Sagra della Caramella. L’appuntamento è in programma mercoledì 15 luglio e si conferma uno degli eventi più attesi dell’estate per gli amanti della corsa.

Organizzata dalla Pro Loco di Rigali in collaborazione con l’Atletica Taino, la manifestazione sportiva è rivolta sia agli atleti che agli appassionati della corsa, ma anche a chi desidera partecipare con una semplice camminata.

Nata con l’obiettivo di promuovere l’attività all’aria aperta e valorizzare il territorio, la Stra-Rigali ha registrato un’ampia partecipazione fin dalle prime due edizioni, consolidando una formula che unisce l’aspetto agonistico a quello ricreativo.

La gara podistica (competitiva e non agonistica) si svolge sulla lunghezza di 7 chilometri pianeggianti. Alle 18,30 è prevista la partenza della corsa non competitiva e alle 19 della gara podistica.

Una caratteristica dell’evento è il momento conviviale al termine della prova. Tutti i partecipanti saranno infatti invitati a una degustazione delle specialità preparate dalla cucina della Pro Loco, trasformando la corsa in un’occasione per stare insieme e condividere i sapori della tradizione locale.

Il programma completo della manifestazione, con gli orari, il regolamento, le modalità di iscrizione e le categorie premiate, è disponibile sui canali ufficiali della Pro Loco di Rigali.

Per informazioni è possibile contattare Alessio Passeri (366 9327814), Mario Procacci (339 4036281) o Marco Panfili (338 1693433).