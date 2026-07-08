Gualdo Tadino, ecco la nuova palestra e la piastra polivalente di Cartiere: investimento da 1,1 milioni di euro

Una nuova palestra scolastica, un campo da basket, uno da calcio a 5 e spazi completamente riqualificati per le attività di giovani e non. È il nuovo volto dell’area sportiva di Cartiere, inaugurata martedì sera dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino insieme alle associazioni e a numerosi cittadini intervenuti alla cerimonia.

La nuova palestra sorge accanto al plesso scolastico di Cartiere, tra la scuola e la piastra polivalente. Si tratta di una struttura moderna, progettata per ospitare le attività motorie degli alunni ma anche per essere utilizzata, negli orari extrascolastici, dalle società sportive del territorio. L’impianto è omologato per la pallavolo, il minibasket e il basket 3×3.

Contestualmente è stata completamente riqualificata anche la piastra polivalente, che dispone ora di un campo da calcio a 5 e di un campo da basket con pavimentazione in resina acrilica e dimensioni regolamentari.

L’intervento ha inoltre previsto la realizzazione dei servizi igienici, finora assenti, mentre il progetto architettonico di Luigi Tomassini è stato sviluppato in continuità con il vicino edificio scolastico.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, l’assessore ai Lavori pubblici Jada Commodi, il presidente della Pro Loco Cartiere-Caselle-Casale Juri Marini, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda Angela Codignoni, l’architetto Luigi Tomassini, progettista dell’opera, il parroco don Michele Zullato, che ha impartito la benedizione, oltre ai rappresentanti della Black Mamba Association e del Cartiere Tournament, protagonisti delle esibizioni che hanno animato la serata.

L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento del Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con un investimento di circa 1 milione e 100 mila euro ottenuto dal Comune di Gualdo Tadino.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, il nuovo impianto è stato inaugurato simbolicamente dalle esibizioni dei ragazzi della Black Mamba Association e del Cartiere Tournament.

Nel suo intervento, il sindaco Massimiliano Presciutti ha definito l’opera “un vero e proprio miracolo laico“, spiegando come il progetto sia nato dalla collaborazione tra istituzioni, scuola, Pro Loco, imprese, associazioni e giovani del territorio.

“Non consegniamo soltanto una nuova struttura, ma il risultato di un percorso condiviso che ha visto lavorare insieme scuola, Pro Loco, impresa, associazioni e tanti giovani del nostro territorio – ha detto – Un’idea che è cresciuta giorno dopo giorno grazie ai contributi, alle proposte e all’entusiasmo di chi ha creduto in questo progetto“.

Il primo cittadino ha poi sottolineato la qualità dell’impianto, ricordando che si tratta di “una palestra scolastica di eccellenza“, realizzata grazie ai fondi del PNRR e destinata a rappresentare “un investimento concreto nello sport, nella scuola e nella crescita delle nuove generazioni”.

Presciutti ha infine rivolto un appello ai cittadini, in particolare ai più giovani, affinché questi nuovi spazi vengano vissuti e custoditi con cura, ricordando come l’inaugurazione rappresenti “una tappa di un percorso più ampio di riqualificazione della città”.

A tal proposito il primo cittadino ha ricordato che a settembre gli alunni rientreranno nella sede di Viale Don Bosco della scuola primaria “Domenico Tittarelli” e che oggi verranno aperte le buste per l’assegnazione dei lavori che interesseranno la piscina comunale. Nei prossimi mesi, inoltre, verrà inaugurata un’altra palestra scolastica nella frazione di Cerqueto, frutto anch’essa di un finanziamento ottenuto con i fondi del PNRR.



















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L’assessore ai Lavori pubblici Jada Commodi ha evidenziato come la nuova struttura consentirà finalmente agli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria di Cartiere di svolgere le attività motorie in una palestra dedicata, mentre negli orari extrascolastici potrà ospitare le attività delle società sportive.

“La riqualificazione della piastra polivalente – ha aggiunto – ha permesso di realizzare un campo da calcetto e uno da basket che faranno vivere questi luoghi a tutti i ragazzi di Cartiere e della nostra città“. Commodi ha quindi ringraziato il progettista Luigi Tomassini, le imprese coinvolte, la Pro Loco, le associazioni sportive e il personale tecnico comunale, guidato da Marco Tini, che ha seguito la realizzazione dell’opera.