Il GS AVIS Gualdo Tadino brilla al Meeting Nazionale Giovanissimi di Viareggio

Per la prima volta il GS AVIS Gualdo Tadino ha preso parte al Meeting Nazionale Giovanissimi – Memorial Adriano Morelli, la più importante manifestazione italiana dedicata al ciclismo giovanile riservata ai bambini e ai ragazzi dai 7 ai 12 anni.

L’evento, andato in scena dal 19 al 21 giugno a Viareggio, ha visto la partecipazione di 187 società provenienti da tutta Italia e ha rappresentato un’importante occasione di confronto per i giovani atleti della Rokketta Legend Bike Academy.

Guidati dal responsabile tecnico Stefano Bertolino, i sei biker gualdesi si sono cimentati nelle prove dedicate al fuoristrada, confrontandosi con i migliori coetanei del panorama nazionale. A rappresentare il GS AVIS Gualdo Tadino sono stati Tommaso Luna (G1), Francesca Luna (G3), Roberta Luna (G5), Samuel Brugnoni (G5), Gioele Marinelli (G5) e Stefano Bicchielli (G6).

Il risultato più prestigioso della prima giornata è arrivato dalle prove di abilità cronometrate, dove Francesca Luna ha conquistato un brillante secondo posto nella categoria G3, mettendo in evidenza qualità tecniche e precisione di guida.

Nella giornata successiva, dedicata alle gare di Cross Country, è stato invece Tommaso Luna a salire sul podio, ottenendo il terzo posto nella batteria fuoristrada della categoria G1 al termine di una prova particolarmente combattuta.

Grazie ai piazzamenti conquistati nelle diverse competizioni, il GS AVIS Gualdo Tadino ha chiuso il Meeting all’86° posto nella classifica nazionale per società su 187 partecipanti, risultando inoltre seconda società umbra tra le quattro presenti alla manifestazione.

La partecipazione della formazione gualdese è stata sottolineata anche dal Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana Umbria, che ha espresso il proprio apprezzamento per il debutto della società al Meeting Nazionale, evidenziando sia i risultati ottenuti sia il comportamento esemplare tenuto dai giovani atleti durante tutta la manifestazione.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del GS AVIS Gualdo Tadino, Giancarlo Pompei: “La partecipazione al Meeting Nazionale Giovanissimi rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita della nostra società e della Rokketta Legend Bike Academy – ha detto – Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi, ma ancora di più dell’entusiasmo, dell’impegno e dei valori sportivi che hanno saputo dimostrare durante tutta la manifestazione.”

“Un ringraziamento particolare va agli atleti, alle loro famiglie, al responsabile tecnico Stefano Bertolino e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla crescita del nostro settore giovanile. Questa esperienza ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione nel lavoro di promozione dello sport e della mountain bike tra i più giovani.”

Anche il presidente della Comunale AVIS Gualdo Tadino, Maurizio Brunetti, ha voluto complimentarsi con la squadra: “I risultati ottenuti a Viareggio rappresentano un motivo di grande soddisfazione per l’intera comunità gualdese – ha sottolineato – Vedere bambini e ragazzi affrontare una manifestazione nazionale con entusiasmo, impegno e correttezza sportiva è il più bel successo che una società possa raggiungere. Lo sport, soprattutto a livello giovanile, è una straordinaria palestra di vita che insegna il rispetto delle regole, il sacrificio, l’amicizia e la solidarietà. Sono gli stessi valori che AVIS promuove ogni giorno attraverso il dono e il volontariato. Per questo continueremo a sostenere con convinzione le attività dedicate ai giovani, perché investire sulle nuove generazioni significa costruire una comunità più forte, sana e responsabile.”

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