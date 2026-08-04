Valter Comodi campione italiano Master M8. Maglia tricolore per il GS Avis Gualdo Tadino

Valter Comodi del GS Avis Gualdo Tadino ha conquistato il titolo di campione italiano strada Master 2026 nella categoria M8. La vittoria è arrivata il 18 luglio a Scarperia, in provincia di Firenze, durante i Campionati Italiani Master organizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana.

La competizione, disputata nel Mugello, ha riunito atleti provenienti da tutta Italia. Le categorie M7, M8, M9 e M10 si sono confrontate su un percorso di 72,4 chilometri, affrontato con ritmi sostenuti e un elevato livello agonistico.

Comodi ha gestito la gara con esperienza e attenzione tattica, riuscendo a imporsi nella propria categoria al termine di una prova estremamente veloce, con media finale vicina ai 40 km/h, nella quale è riuscito ad anticipare la volatona del gruppo principale dove stazionavano i rivali diretti per il titolo e a conquistare la maglia tricolore.

“La vittoria di Valter Comodi ci riempie di orgoglio – afferma il presidente del GS Avis Gualdo Tadino, Giancarlo Pompei – Conquistare un Campionato Italiano è un’impresa che premia anni di passione, impegno e sacrifici. Valter rappresenta al meglio i valori del nostro gruppo e dell’AVIS: dedizione, spirito di squadra e amore per lo sport”.

Pompei sottolinea inoltre il valore del risultato per l’intero movimento locale: “Questo successo è motivo di soddisfazione per tutti e dà ulteriore prestigio al ciclismo gualdese e umbro”.

Il direttivo e i tesserati del GS Avis Gualdo Tadino si sono congratulati con Comodi per un titolo che premia il suo percorso sportivo e porta una nuova maglia tricolore alla società gualdese.