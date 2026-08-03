Fabrizio Moro a Valsorda, Kara Guines a Costacciaro e Orchestraccia a Sigillo: ecco la settimana di Suoni Controvento

Tre appuntamenti nella Fascia Appenninica segnano la prima settimana di agosto di Suoni Controvento.

Sabato 8 Fabrizio Moro sarà in concerto a Valsorda, domenica 9 l’Orchestraccia salirà sul palco di Villa Anita a Sigillo, mentre nella mattinata dello stesso giorno la grotta di Sant’Agnese, a Costacciaro, farà da scenario a “Meravigliosa Anatolia”. Il programma del festival di arti performative comprende inoltre concerti e spettacoli ad Assisi, San Venanzo e Carsulae.

Sabato 8 agosto, alle 17.30, lungo il pianoro di Valsorda a Gualdo Tadino prenderà il via il concerto di Fabrizio Moro “Non ho paura di niente”.

Il live attraverserà le canzoni che hanno segnato la carriera del cantautore romano e i brani del nuovo album, il decimo pubblicato in studio, caratterizzato da nove tracce nelle quali la dimensione personale si intreccia con temi di carattere collettivo. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, è a pagamento.

Nella stessa giornata si svolgeranno anche altre due iniziative. Alle 16 è previsto “Tutta un’altra musica”, laboratorio curato da Ya Basta! Perugia, per il quale è possibile chiedere informazioni e prenotare al numero 320 8641344. Alle 21 partirà invece il trekking “Alla scoperta notturna Valsorda”, un’escursione ad anello sotto le stelle sul Monte Maggio condotta da Tra Montana Guide dell’Appennino insieme a Maja Trek & Adventures. Informazioni e prenotazioni al 335 1251250.

Domenica 9 agosto, alle 11, nella grotta di Sant’Agnese a Costacciaro si terrà “Meravigliosa Anatolia” con Kara Guines, ensemble formato da musicisti professionisti di origine turca, greca, curda, armena, persiana, arabo-libanese e siriana. L’incontro musicale propone un percorso tra culture e tradizioni dell’area anatolica e del Mediterraneo orientale. L’evento è a pagamento.

Sempre domenica 9, alle 21, il parco di Villa Anita a Sigillo ospiterà l’Orchestraccia, gruppo itinerante folk-rock romano. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Comune di Sigillo, è a ingresso libero.

Nata dall’idea e dalla voglia di attori e cantanti di unire le loro esperienze reciproche e confrontarle cercando una formula innovativa di spettacolo nel panorama italiano, l’Orchestraccia rappresenta sulla scena un unicum in grado di dare vita a una forma che comprende musica e teatro in una lettura assolutamente attuale.

Usando delle misture di suono estremamente moderne, dal dub, al punk-rock al patchanka, l’Orchestraccia fa cantare, ballare, ridere, riflettere, commuovere: lo spunto è prendere dal folk degli autori romani tra Ottocento e Novecento tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana e che sono nell’immaginario tradizionale collettivo.

Alle 17 è inoltre in programma l’escursione “Sulle tracce di Matteo da Gualdo”, organizzata da Tra Montana Guide dell’Appennino insieme a Maja Trek & Adventures. Informazioni e prenotazioni al 335 1251250.

La settimana di Suoni Controvento inizierà martedì 4 agosto alla Rocca Maggiore di Assisi, dove alle 21 Coez porterà una tappa del tour “Coez Live 2026 – From the rooftop”. Il progetto, nato nel 2015 e giunto alla sua terza fase, propone in una veste più essenziale brani dell’artista e cover legate al suo percorso personale e professionale. Il concerto è già sold out.

Mercoledì 5 agosto, sempre alle 21 alla Rocca Maggiore, sarà la volta di Angelina Mango con “Nina canta nei teatri d’estate”. Lo spettacolo prosegue il percorso avviato con l’album “caramé” e presenta i brani dell’artista in una dimensione più raccolta, con arrangiamenti pensati per il contesto teatrale. L’evento è a pagamento.

Giovedì 6 agosto, alle 21.30, Costa di Trex ospiterà “La musica del silenzio” con Giovanni Guidi al pianoforte e Stefano Fresi alla voce. Lo spettacolo, liberamente ispirato a un’antologia di sport, costruisce un dialogo tra parola e musica attraverso storie di sfide, cadute, attese e ripartenze. L’ingresso è libero.

Venerdì 7 agosto, alle 21, a Rotecastello di San Venanzo si esibirà Zara Colombo, progetto di Zara C. Massaro e Luca Massaro, nel quale voce, parola, arti visive e musica mettono in relazione Patagonia e Italia. Il duo ha recentemente pubblicato l’album “Madre lingua”. L’ingresso è libero.

La giornata di domenica 9 si completerà alle 21 al Teatro Romano di Carsulae con il concerto della Piccola Orchestra Avion Travel. Sul palco saliranno Peppe Servillo, Peppe D’Argenzio, Flavio D’Ancona, Duilio Galioto, Ferruccio Spinetti e Mimì Ciaramella. L’appuntamento è a ingresso libero.