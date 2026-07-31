Mariella Nava in concerto a Gualdo Tadino il 6 agosto

Mariella Nava sarà in concerto giovedì 6 agosto alle ore 21 in piazza Martiri della Libertà a Gualdo Tadino. L’appuntamento, a ingresso libero, è promosso dal Comune in collaborazione con Eclissi Eventi.

La cantautrice proporrà un percorso attraverso quasi quarant’anni di carriera, alternando i brani portati al successo come interprete alle canzoni scritte per alcuni dei principali artisti italiani.

Mariella Nava ha esordito al Festival di Sanremo nel 1987, ottenendo successivamente la Targa Tenco per la migliore opera prima. Nel corso della sua attività ha firmato numerosi brani entrati nel repertorio della musica italiana, tra cui “Spalle al muro”, scritto per Renato Zero, con cui avrà una lunga collaborazione, e classificatosi al secondo posto a Sanremo del 1991.

Otto le sue partecipazioni al Festival della Canzone Italiana e tante le composizioni scritte per altri artisti tra cui “Questi figli” per Gianni Morandi, “Per amore” per Andrea Bocelli e “Come mi vuoi” per Mina.

Durante il concerto di Gualdo Tadino saranno eseguiti anche alcuni dei suoi brani più conosciuti, tra cui “Così è la vita”, terzo classificato a Sanremo 1999 e premiato per la migliore musica, “Gli uomini” e “Terra mia”.

La serata del 6 agosto è stata definita “punto di forza della programmazione estiva” dall’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi. “Questa iniziativa conferma la volontà dell’amministrazione di offrire eventi di alto profilo culturale, che arricchiscono l’offerta turistica, valorizzano il nostro centro storico e regalano a cittadini e visitatori una serata di alta valenza artistica all’insegna della grande musica d’autore”.