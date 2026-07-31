Dal ritorno del lupo alla lectio di Lorenzo Paletti, a Sigillo prosegue ad agosto “Sorella Natura”

Dopo le partecipate iniziative realizzate nel mese di luglio, prosegue a Sigillo il progetto “Sorella Natura”, promosso nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e finanziato anche grazie a un contributo della Regione Umbria.

Il progetto propone un articolato percorso culturale e divulgativo dedicato al rapporto tra uomo e natura, affrontato attraverso incontri, esperienze di benessere, attività escursionistiche, osservazioni astronomiche, danza e divulgazione scientifica.

Il programma ha preso avvio domenica 5 luglio, nel Parco di Villa Anita, con il panel “Sole e benessere”, che ha visto la partecipazione della biologa nutrizionista Sara Pontoni e della psicoterapeuta Valentina Castagnoli.

L’incontro è stato seguito dalla performance di danza “Il respiro del vento”, curata da DAC/Danz’Art Collective di Cecilia Monacelli, e si è concluso con l’aperitivo “Alla SALUTE!”.

Giovedì 9 luglio il tema della tutela ambientale è stato approfondito durante l’incontro “Rifiuti e sostenibilità”, con Luca Pavan, responsabile della progettazione dei servizi di raccolta e igiene urbana di ECE Srl, che ha illustrato l’importanza della corretta gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata.

Venerdì 10 luglio, presso l’area di atterraggio di Villa Scirca, il maestro Giampiero Gaggiotti ha condotto la lezione di yoga al tramonto “Respirare la natura”, aperta anche a chi si avvicinava per la prima volta a questa disciplina.

Gli appuntamenti di luglio si sono conclusi sabato 11 con “Quando il mare generò la terra”, un’escursione naturalistica guidata da Luca Poderini, guida CENS, tra sorgenti, paesaggi d’acqua e testimonianze geologiche. Il percorso ha compreso la visita all’acquedotto di Scirca, una passeggiata a Val di Ranco lungo la Valle di San Pietro e la visita al Museo Paleontologico di Villa Anita, dove sono conservati importanti reperti della storia geologica del territorio.

GLI APPUNTAMENTI DI AGOSTO

Il programma riprenderà sabato 1° agosto alle ore 18 presso la chiesa di San Giuseppe con “La terra selvaggia”, incontro dedicato alla biodiversità e al ritorno del lupo nei territori appenninici. Interverrà Ciro Manente, ricercatore e naturalista, tra i principali esperti italiani di lupi e biodiversità. Seguiranno due appuntamenti dedicati all’osservazione del cielo notturno.

Giovedì 6 agosto alle 22 presso l’area di atterraggio di Villa Scirca, si terrà “Nel silenzio delle stelle – Teatro del cosmo”. L’associazione Vega SkyWatching accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra stelle, pianeti e costellazioni.

Giovedì 13 agosto, con partenza alle ore 21 da Val di Ranco, sarà invece la volta di “Notte stellata”, un trekking astronomico con osservazione del cielo notturno, condotto dall’Associazione Tramontana – Guide dell’Appennino. Per entrambi gli appuntamenti astronomici è richiesta la prenotazione.

A concludere il progetto sarà un evento di particolare rilievo, in programma mercoledì 26 agosto alle ore 21 presso la Sala Auditorium della Scuola dell’Infanzia di Sigillo.

Protagonista della serata sarà il fisico, divulgatore e prestigiatore Lorenzo Paletti, che presenterà la Lectio Magistralis “Scientifici prestigi – La magia della natura”.

Attraverso esperimenti, illusioni e racconti scientifici, Lorenzo Paletti mostrerà al pubblico come fenomeni apparentemente inspiegabili possano essere interpretati attraverso le leggi della fisica. Autore di libri e podcast di divulgazione scientifica, collabora anche al progetto “Tutto connesso” del Politecnico di Milano.