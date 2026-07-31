“Sagra d’Agosto” supera le 50 mila visualizzazioni, il videoclip di Costacciaro diventa virale

Ha superato le 50.000 visualizzazioni tra social e piattaforme di streaming in meno di una settimana, il videoclip “Sagra d’Agosto”, il brano nato per raccontare la Sagra dei Bigoli e dei prodotti del Parco del Monte Cucco di Costacciaro.

Il progetto nasce per gioco, da un’idea della Pro Loco di Costacciaro, che ha voluto raccontare la Sagra dei Bigoli in un modo particolare.

Il brano, dal ritornello immediato e orecchiabile, mette a confronto ironicamente i grandi viaggi, i ristoranti stellati e i locali più esclusivi con il calore semplice e autentico di una sagra di paese, per arrivare a un’unica conclusione: “ma tanto lo sai che preferisci la Sagra ad Agosto”.

Il cast è composto da volontari della Pro Loco e da cittadini di Costacciaro, coinvolti nelle riprese, nelle coreografie e nella vita quotidiana della sagra. Nel video un ruolo particolare lo giocano i viaggi e le città lontane raccontate nel testo della canzone: le scene ambientate tra grandi capitali e luoghi da sogno sono state realizzate con l’aiuto dell’intelligenza artificiale per trasportare il pubblico, con ironia, nei luoghi più glamour del mondo, prima di riportarlo sempre a casa, a Costacciaro.

“Ovviamente non ci aspettavamo una risposta così grande – commentano dalla Pro Loco – Volevamo semplicemente raccontare la nostra sagra con leggerezza, ma il vero valore di questo progetto è aver coinvolto tante persone del paese, che si sono messe in gioco con tantissimo entusiasmo ed ironia.”

Il successo del video arriva a pochi giorni dalla Sagra dei Bigoli, in programma il 17, 18 e 19 agosto, giunta alla 32esima edizione. Il video è disponibile su tutti i canal social dell’Associazione e su YouTube mentre il brano “Sagra d’Agosto” è disponibile anche su Spotify, Amazon Music e su tutte le principali piattaforme di streaming digitale.