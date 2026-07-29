Via Crucis notturna sul Serrasanta, l’appuntamento torna sabato 1 agosto

Sabato 1 agosto alle ore 21 sul monte Serrasanta torna la tradizionale Via Crucis notturna organizzata dalla Confraternita della Santissima Trinità.

L’appuntamento si svolgerà presso l’eremo che domina Gualdo Tadino e, insieme alle festività dell’Ascensione e della Santissima Trinità, rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario religioso gualdese.

Il Serrasanta è stato scelto nel tempo come luogo di ritiro e preghiera da santi ed eremiti. In quel luogo trascorsero del tempo in meditazione San Francesco, San Facondino, San Gioventino, San Rinaldo, San Romualdo, San Pier Damiani e San Giovanni da Lodi, che con la loro presenza contribuirono a consacrare la montagna come “Serra Santa”, nome con cui ancora oggi è conosciuto il monte.

Alla Via Crucis partecipano ogni anno numerosi fedeli, insieme agli appartenenti alla Confraternita della Santissima Trinità. Per tutto il mese di agosto proseguirà inoltre la celebrazione della messa domenicale nella chiesa adiacente all’eremo.