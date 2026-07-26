Nocera Umbra, il Camping Monte Alago riparte con Valsordatour

Dopo anni di inutilizzo il Camping Monte Alago è pronto per tornare ad accogliere turisti e appassionati della montagna.

Sabato 25 luglio si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della struttura, che riaprirà ufficialmente mercoledì 29 luglio con la gestione affidata all’associazione Valsordatour, che negli ultimi due mesi ha portato avanti un intenso lavoro di recupero e riqualificazione.

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi e l’assessore Elisa Cacciamani, insieme ai rappresentanti di Valsordatour.

Nel suo intervento Caparvi ha espresso parole di grande apprezzamento per l’impegno dimostrato da Valsordatour, sottolineando il lavoro svolto per restituire piena funzionalità a un’area che da tempo attendeva di essere valorizzata.

Il primo cittadino ha evidenziato come gli interventi abbiano interessato l’intero complesso, dalla sistemazione degli spazi agli impianti e ai servizi, all’allestimento di un punto per l’accettazione, restituendo al territorio una struttura che è adesso pronta diventare un punto di riferimento per l’accoglienza turistica sulla montagna nocerina.











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Visibilmente soddisfatto il presidente di Valsordatour, Francesco Lucantoni: “Ringrazio il sindaco Virginio Caparvi, l’assessore Elisa Cacciamani e tutta l’amministrazione comunale per aver creduto in questo progetto e per averci accompagnato in questi mesi. E’ questo un segnale di come sia possibile fare rete tra pubblica amministrazione e associazionismo, portando benefici al territorio – ha detto – Un ringraziamento altrettanto sentito va a tutta la dirigenza di Valsordatour, che con un impegno straordinario è riuscita a compiere un lavoro eccezionale in appena due mesi, permettendoci di riconsegnare questo campeggio al territorio.”

Valsordatour sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella promozione del turismo lento, naturalistico e itinerante. Negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza attraverso la gestione di servizi turistici, l’organizzazione di escursioni, eventi, attività outdoor e progetti di promozione del territorio, della sentieristica, del cicloturismo, del trekking e del turismo itinerante.

Il Camping Monte Alago aprirà ufficialmente al pubblico mercoledì 29 luglio. Le prenotazioni sono già aperte e possono essere effettuate telefonicamente oppure online sul sito Valsordatour.org, nella sezione dedicata alla struttura.

Con questa riapertura, che punta a intercettare la crescente domanda di esperienze a contatto con la natura, tornano disponibili le piazzole per camper, roulotte e tende in una delle aree montane più frequentate dell’Appennino umbro, punto di partenza per escursioni a piedi e in bicicletta verso Monte Alago e i sentieri del comprensorio.