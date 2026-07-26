A Pieve di Compresseto il 3 agosto torna la cena di solidarietà per gli Amici del Germoglio

La Pro Loco di Pieve di Compresseto rinnova l’appuntamento con la tradizionale cena di solidarietà a favore dell’associazione “Amici del Germoglio”. L’iniziativa si svolgerà lunedì 3 agosto e il ricavato sarà destinato a sostenere le attività del sodalizio.

La serata è organizzata con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti di inclusione e dei laboratori socio-educativi promossi dagli “Amici del Germoglio”, una realtà che da anni è impegnata sul territorio a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

L’appuntamento rappresenta ormai una tradizione per Pieve di Compresseto e richiama ogni anno numerosi partecipanti.

L’associazione “Amici del Germoglio”, con sede a Gualdo Tadino, promuove percorsi educativi, laboratori e iniziative finalizzate all’inclusione sociale e all’autonomia delle persone con disabilità, coinvolgendo volontari, famiglie e istituzioni del territorio. La cena organizzata dalla Pro Loco rappresenta uno degli appuntamenti che contribuiscono a sostenere le attività dell’associazione durante l’anno.